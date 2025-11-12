बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले RJD उम्मीदवारों को क्यों फोन घुमा रहे तेजस्वी यादव?

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं। तेजस्वी द्वारा आरजेडी कैंडिडेट और पार्टी नेताओं को मतगणना को लेकर खास निर्देश दिए जा रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का मतदान पूरा होने के बाद अब मतगणना की बारी है। चुनाव रिजल्ट से पहले विभिन्न पार्टियों के नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस बीच, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के उम्मीदवारों को फोन घुमाने में व्यस्त हैं। तेजस्वी ने बुधवार को राज्य भर के आरजेडी उम्मीदवार से बात करने में व्यस्त रहे।

मतदान समाप्त होने के अगले दिन बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की दिनचर्या व्यस्त रही। शुक्रवार को होने वाली मतगणना को लेकर अहले सुबह से देर रात तक तेजस्वी पार्टी नेताओं से बातचीत करते रहे। उन्होंने 143 विधानसभा सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों से बातचीत की। इस दौरान यह निर्देश दिए कि किस तरह मतगणना के दिन प्रत्याशियों को अपनी जिम्मेवारी निभानी है और मुस्तैदी से काम करना है।

पार्टी नेताओं के अनुसार, देर शाम तेजस्वी ने आरजेडी के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। उन्होंने उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वे मतगणना के दिन पूरी सावधानी बरतें। मतगणना केंद्रों पर अपने पोलिंग एजेंट को मुस्तैद रखें। फॉर्म 17सी का मिलान करें। ईवीएम सील है या नहीं, इसकी जांच जरूर करें। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में मतगणना समाप्त नहीं होने तक, काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ने को कहा है।

तेजस्वी ने कहा कि पोलिंग एजेंट को घबराना नहीं है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है। मतगणना की गति धीमी कराई जा सकती है। पार्टी के वरीय नेताओं को जिलों में भेजा गया, ताकि वह पोलिंग एजेंट को प्रशिक्षित कर सकें। पार्टी के वरीय नेता जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्हें मतगणना के दिन विशेष सतर्कता बरतने और पूरी निगरानी का जिम्मा दिया गया है।

बता दें कि बिहार चुनाव 2025 का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। सुबह 8 बजे से सभी जिलों में मतगणना शुरू होगी। इससे पहले 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में कुल 243 सीटों पर मतदान हुआ था। तेजस्वी की आरजेडी महागठबंधन में कांग्रेस, सीपीआई माले, वीआईपी, सीपीएम, सीपीआई और आईआईपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।