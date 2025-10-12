राघोपुर में तेजस्वी यादव से लड़ेंगे प्रशांत किशोर, दूसरी लिस्ट से पहले क्यों बना रहे माहौल?

प्रशांत किशोर खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे। जन सुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट आने से पहले प्रशांत किशोर ने यह इशारा कर दिया है। करगहर से भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय को लड़ाया है।

जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के 51 कैंडिडेट की पहली लिस्ट से एनडीए या महागठबंधन कैंप में हड़कंप नहीं मचने के बाद पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर चुनावी गर्माहट बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ खुद राघोपुर से लड़ने की चर्चा से माहौल बनाने लगे हैं। जन सुराज पार्टी की सोमवार को आ रही दूसरी लिस्ट से साफ हो जाएगा कि प्रशांत और तेजस्वी का मुकाबला होगा या नहीं। प्रशांत ने पहले राघोपुर या करगहर से लड़ने की बात कही थी, लेकिन भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय को जन सुराज ने करगहर से टिकट दे दिया है। अब राघोपुर सीट ही बची है, जहां से प्रशांत के मुताबिक वो लड़ सकते हैं।

प्रशांत किशोर पार्टी की दूसरी लिस्ट पर रविवार को बैठक से पहले शनिवार को राघोपुर भी गए थे। उन्होंने कहा था कि वो राघोपुर में जन सुराज के कार्यकर्ताओं से मिलने और पूछने जा रहे हैं कि राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ किसको लड़ाया जाए। उन्होंने कहा था कि राघोपुर से फीडबैक लेकर वो रविवार को पार्टी के नेताओं के सामने रखेंगे और निर्णय ले लिया जाएगा।