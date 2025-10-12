Hindustan Hindi News
राघोपुर में तेजस्वी यादव से लड़ेंगे प्रशांत किशोर, दूसरी लिस्ट से पहले क्यों बना रहे माहौल?

प्रशांत किशोर खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे। जन सुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट आने से पहले प्रशांत किशोर ने यह इशारा कर दिया है। करगहर से भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय को लड़ाया है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 12 Oct 2025 11:31 PM
जन सुराज पार्टी (जेएसपी) के 51 कैंडिडेट की पहली लिस्ट से एनडीए या महागठबंधन कैंप में हड़कंप नहीं मचने के बाद पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर चुनावी गर्माहट बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ खुद राघोपुर से लड़ने की चर्चा से माहौल बनाने लगे हैं। जन सुराज पार्टी की सोमवार को आ रही दूसरी लिस्ट से साफ हो जाएगा कि प्रशांत और तेजस्वी का मुकाबला होगा या नहीं। प्रशांत ने पहले राघोपुर या करगहर से लड़ने की बात कही थी, लेकिन भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय को जन सुराज ने करगहर से टिकट दे दिया है। अब राघोपुर सीट ही बची है, जहां से प्रशांत के मुताबिक वो लड़ सकते हैं।

प्रशांत किशोर पार्टी की दूसरी लिस्ट पर रविवार को बैठक से पहले शनिवार को राघोपुर भी गए थे। उन्होंने कहा था कि वो राघोपुर में जन सुराज के कार्यकर्ताओं से मिलने और पूछने जा रहे हैं कि राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ किसको लड़ाया जाए। उन्होंने कहा था कि राघोपुर से फीडबैक लेकर वो रविवार को पार्टी के नेताओं के सामने रखेंगे और निर्णय ले लिया जाएगा।

कौन बनेगा बिहार सीएम? ताजा सर्वे में तेजस्वी और प्रशांत किशोर की छलांग, नीतीश का ग्राफ गिर रहा

राघोपुर घूमने के बाद प्रशांत किशोर ने कल रात में कहा था कि उन्होंने क्षेत्र में आकलन किया है और वह आकलन जन सुराज के सभी संभावित प्रत्याशियों के लिए है। उन्होंने कहा कि यह उन पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि अगर राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर की जनता को उनके पक्ष में खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में पता चल जाएगा कि राघोपुर से कौन लड़ रहा है। प्रशांत ने कहा कि लालू यादव का राघोपुर एक तरह से गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री का इतना पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र देश में कहीं नहीं होगा।

तेजस्वी यादव को लालू यादव और राबड़ी देवी से विरासत में मिली है राघोपुर सीट

राघोपुर से 1995 में लालू यादव जीते और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। उनके बाद राबड़ी देवी राघोपुर सीट से तीन बार जीतीं और मुख्यमंत्री बनीं। 2010 के चुनाव में राबड़ी देवी को भाजपा के सतीश यादव ने लगभग 13 हजार वोट से हरा दिया। उस चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। जेडीयू 115 और जेडीयू 91 सीट यानी 243 में कुल 206 सीट जीत गई थी। राजद समेत पूरा विपक्ष और निर्दलीय 37 सीट पर सिमट गए थे। 2015 में तेजस्वी यादव ने राघोपुर से ही चुनावी राजनीति में कदम रखा और तब से वो दो बार यहां से लगातार जीते हैं। विधानसभा के दोनों कार्यकाल में वो कुछ-कुछ समय नीतीश की महागठबंधन सरकार में कुल दो बार डिप्टी सीएम रहे हैं।

