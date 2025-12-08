Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newswhy patna police need five acre land ssp kartikey sharma talk to commissioner
पटना पुलिस को 5 एकड़ जमीन क्यों चाहिए, SSP कार्तिकेय शर्मा ने कमिश्नर के साथ बैठक में रखी मांग

पटना पुलिस को 5 एकड़ जमीन क्यों चाहिए, SSP कार्तिकेय शर्मा ने कमिश्नर के साथ बैठक में रखी मांग

संक्षेप:

राज्य में शराब पर रोक के बाद बड़ी संख्या में तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को पकड़ा गया। इन जब्त वाहनों के रखने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं होने से ऐसे वाहन पाटलिपुत्र, बुद्धा कॉलोनी, गर्दनीबाग, दीघा, गोपालपुर, दानापुर और हवाई अड्डा थाना के बाहर सडक के किनारे रखे गए हैं।

Dec 08, 2025 09:44 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संतोष कुमार, पटना
share Share
Follow Us on

पटना शहर में पुलिस की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है पर अतिक्रमण हटाने को जिम्मेवार थानों के सामने अतिक्रमण से जाम लग रहा है। पाटलिपुत्र, बुद्धा कॉलोनी और गर्दनीबाग सहित कई थानों के बाहर सड़क पर जब्त वाहनों को रखा जा रहा है। जिससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रही है। पुलिस ने प्रशासन से पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा है। ताकि वहां जब्त वाहनों को रखा जा सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपराध में प्रयुक्त वाहनों को पुलिस जब्त करती है। कई थानों के पास जगह की कमी है। लिहाजा जब्त वाहनों को थानों के बाहर सड़क पर खड़ा कर दिया जाता है। राज्य में शराब पर रोक के बाद बड़ी संख्या में तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को पकड़ा गया। इन जब्त वाहनों के रखने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं होने से ऐसे वाहन पाटलिपुत्र, बुद्धा कॉलोनी, गर्दनीबाग, दीघा, गोपालपुर, दानापुर और हवाई अड्डा थाना के बाहर सडक के किनारे रखे गए हैं।

दरअसल, कोर्ट में केस का निबटारा नहीं होने पर जब्त वाहनों को सुरक्षित रखने का आदेश है। लिहाजा कई थानों के बाहर जब्त वाहनों के अंबार लग गए हैं। कुछ समय पहले तक गांधी मैदान थाना के बाहर भी सैकड़ों जब्त वाहन सड़क के किनारे रखे हुए थे। कोर्ट के आदेश के बाद ह टाया गया।

SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पटना पुलिस ने जब्त वाहनों के रखने के लिए पांच एकड़ जमीन प्रशासन से मांगी है। इस बारे में कमिश्नर के साथ शनिवार को हुई बैठक में चर्चा भी हुई है। प्रशासन की ओर से जमीन की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में गंगा कम मैली होगी, पटना के प्रदूषित पानी के ट्रीटमेंट बन गया प्लान
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna News Patna Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।