नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ी सीएम की कुर्सी, भाजपा के हाथ क्यों दी कमान? विजय चौधरी ने बताई वजह

विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने और राज्यसभा जाने का फैसला खुद लिया। वे अपने फैसले पर अडिग रहते हैं।

Vijay Choudhary on Nitish Kumar: बिहार में इस साल(2026) की होली रंगों की बरसात के साथ सियासी बदलाव की बयार लेकर आई। होली के दौरान ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार सीएम की पद छोड़ने की खबर आई। 16 मार्च को हुए चुनाव में नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 15 अप्रैल को फाइनली 20 साल पुराने नीतीश युग का दी एंड हो गया। एक सवाल सबके जहन में उठा और अभी भी कौंध रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ी और अपने दल के किसी वरीय साथी को कमान देने के बदले बीजेपी के सम्राट चौधरी के हाथ में क्यों थमा दिया? सीनियर जेडीयू लीडर और प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया है।

गुरुवार को जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन किया गया जिसमें जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि होली के बाद बिहार के सियासी हलात में हुए परिवर्तन पर जवाब देकर जदयू स्थितियों को साफ करना चाहती है। उसके बाद विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कर्मियों को संबोधित किया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों में सीएम का पद छोड़ा और अगर छोड़ा तो जदयू में कई वरीय नेताओं के होते हुए बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के हाथों में सत्ता की चाभी क्यों दे दी?

जवाब में विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। वे पार्टी के मुखिया भी हैं। उनके फैसले को कोई नहीं काटता। सीएम पद छोड़ने और राज्यसभा जाने का फैसला उनका खुद का है। कई पार्टीजनों ने असहति जताई लेकिन उन्होंने अपने निर्णय में बदलाव नहीं किया। जब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए तो नई सरकार बनाई गई।