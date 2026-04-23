नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ी सीएम की कुर्सी, भाजपा के हाथ क्यों दी कमान? विजय चौधरी ने बताई वजह
विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ने और राज्यसभा जाने का फैसला खुद लिया। वे अपने फैसले पर अडिग रहते हैं।
Vijay Choudhary on Nitish Kumar: बिहार में इस साल(2026) की होली रंगों की बरसात के साथ सियासी बदलाव की बयार लेकर आई। होली के दौरान ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार सीएम की पद छोड़ने की खबर आई। 16 मार्च को हुए चुनाव में नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 15 अप्रैल को फाइनली 20 साल पुराने नीतीश युग का दी एंड हो गया। एक सवाल सबके जहन में उठा और अभी भी कौंध रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ी और अपने दल के किसी वरीय साथी को कमान देने के बदले बीजेपी के सम्राट चौधरी के हाथ में क्यों थमा दिया? सीनियर जेडीयू लीडर और प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने इस प्रश्न का जवाब दिया है।
गुरुवार को जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेस का आयोजन किया गया जिसमें जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि होली के बाद बिहार के सियासी हलात में हुए परिवर्तन पर जवाब देकर जदयू स्थितियों को साफ करना चाहती है। उसके बाद विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कर्मियों को संबोधित किया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नीतीश कुमार ने किन परिस्थितियों में सीएम का पद छोड़ा और अगर छोड़ा तो जदयू में कई वरीय नेताओं के होते हुए बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के हाथों में सत्ता की चाभी क्यों दे दी?
जवाब में विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। वे पार्टी के मुखिया भी हैं। उनके फैसले को कोई नहीं काटता। सीएम पद छोड़ने और राज्यसभा जाने का फैसला उनका खुद का है। कई पार्टीजनों ने असहति जताई लेकिन उन्होंने अपने निर्णय में बदलाव नहीं किया। जब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए तो नई सरकार बनाई गई।
पत्रकारों ने सवाल पूछा कि केंद्र में जदयू के सहयोग से नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार चला रहे हैं। बिहार में जदयू में कई बड़े नेता हैं। ऐसे में जदयू ने बिहार में भी बीजेपी को सीएम पद क्यों दे दिया? इसके जवाब में विजय चौधरी ने कहा कि 20 सालों से भाजपा के सहयोग से एनडीए की सरकार चली और नीतीश कुमार सीएम बने। कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू के मात्र 43 सीटों पर जीत मिली। उसके बाद भी जदयू से सीएम बने। इसे देखते हुए उन्होंने तय किया कि इन लोगों ने जब इतने दिनों तक सीएम के लिए मदद दिया तो अब बीजेपी को भी मदद करके मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने खुद से पद छोड़ा और सम्राट चौधरी को सीएम पद के लिए आशीर्वाद दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें