Why Nitish government giving 2 houses each to ministers Vijay Choudhary clarifies reason
मंत्रियों को 2-2 आवास क्यों दे रही नीतीश सरकार? विजय चौधरी बोले- खाली रहेंगे तो जर्जर हो जाएंगे

मंत्रियों को 2-2 आवास क्यों दे रही नीतीश सरकार? विजय चौधरी बोले- खाली रहेंगे तो जर्जर हो जाएंगे

संक्षेप:

नीतीश सरकार ने बिहार के मंत्रियों को दो-दो सरकारी आवास देने का फैसला लिया है। इस पर विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब भवन निर्माण मंत्री विजय चौधरी ने इस पर सफाई दी है।

Jan 14, 2026 09:46 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के मंत्रियों को दो-दो सरकारी आवास दिए जाने पर राजनीतिक पारा गर्माया हुआ है। अब नीतीश सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की है। संसदीय कार्य एवं भवन निर्माण मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मंत्रियों को नियमों के तहत दूसरा आवास दिया जा रहा है। अगर खाली पड़े रहेंगे तो रखरखाव के अभाव में वे जर्जर हो जाएंगे। इससे पहले, विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने सवाल किया कि मंत्रियों को दूसरे आवास की क्या जरूरत है?

मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को कहा कि मंत्रियों को दूसरा आवास यूं ही दिया जाएगा, बल्कि यह उन्हें तय प्रावधान के तहत मिलेगा। विधायकों के लिए उनके क्षेत्र के अनुसार आवास कर्णांकित हैं और उसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक मंत्री बन जाते हैं तो उनके क्षेत्र के क्रम के अनुसार निर्धारित आवास मौजूदा नियम के अनुसार किसी दूसरे को या फिर किसी दूसरे कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

चौधरी ने कहा कि ऐसी स्थिति में मंत्रियों को आवंटित विधायक आवास बेकार पड़े रहेंगे और रखरखाव के अभाव में जर्जर हो जाएंगे। यदि कोई मंत्री लंबे समय तक कैबिनेट में रहे तो उनका विधायक वाला आवास सालों तक खाली ही रहेगा। इससे उसके काफी जर्जर होने का खतरा है। फिर उनके ऊपर अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। यही नहीं, आवास खाली रखना उपलब्ध संसाधन का दुरुपयोग भी होगा।

नीतीश कैबिनेट का फैसला

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके तहत, बिहार सरकार में मंत्री, विधानसभा के स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति अपने मौजूदा आवास के अतिरिक्त विधायक या एमएलसी कोटे से आवंटित आवास को भी सशर्त इस्तेमाल कर सकते हैं।

विधायक भी किराये पर ले सकते हैं दूसरा आवास

वहीं, नीतीश कैबिनेट ने एक और प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी विधायक या एमएलसी को पटना में अपने मौजूदा सरकारी आवास के अतिरिक्त दूसरा आवास चाहिए, तो वे भी किराये पर इसे ले सकते हैं। इसके लिए भवन निर्माण विभाग ने 15 आवास आवंटित किए हैं।

आरजेडी क्या बोली?

रिपोर्ट्स के अनुसार, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का कहना है कि आखिर मंत्रियों को दो आवास क्यों चाहिए? उन्हें सरकारी काम में सुविधा के लिए आवास दिया जाता है। विधायकों को भी विधायी कार्य के लिए आवास मिलता है। एक आवास से ऐसा क्या काम छूट रहा है कि उन्हें दूसरे आवास की जरूरत पड़ गई।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

