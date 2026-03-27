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पता नहीं नीतीश जी काहे दिल्ली जा रहे, अच्छा नहीं लग रहा; सीएम के लिए महिलाओं का छलका दर्द

Mar 27, 2026 06:32 am ISTSudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
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नीतीश कुमार की सभा लगभग दो घंटे चली। इस दौरान पूरे हॉल में नारे लगते रहे। सीएम ने लोगों के साथ सीधा संवाद किया। उनसे बातचीत के अंदाज में रूबरू हुए।

पता नहीं नीतीश जी काहे दिल्ली जा रहे, अच्छा नहीं लग रहा; सीएम के लिए महिलाओं का छलका दर्द

Nitish Kumar News: पता नहीं नीतीशजी काहे दिल्ली जा रहे हैं? हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम तो उनसे सभा में ही दिल्ली नहीं जाने की मांग करेंगे। अभी बिहार को उनकी बहुत जरूरत है...।’ मुख्यमंत्री नीतीश कुमाार की समृद्धि यात्रा के दौरान जन संवाद में भाग लेने बापू सभागार में बिहटा से आई मनोरमा देवी रुआंसा थी।

कमोवेश अन्य महिलाओं की भी यही राय थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान नीतीश कुमार के सामने अपनी बात भी रखी। नीतीश कुमार की सभा पटना में दिन में एक बजे निर्धारित थी। लेकिन, सुबह 10 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। इनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी। यही नहीं, कॉलेज छात्राओं के साथ-साथ स्कूली बच्चियों की भी अच्छी-खासी संख्या दिखी। बापू सभागार में युवाओं की सहभागिता सबसे अधिक थी। उनमें जोश था और मुख्यमंत्री को देखने की आतुरता भी। सभा के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के पक्ष में जमकर नारे भी लगाए। कई महिलाएं हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर भी आई थी।

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बापू सभागार खचाखच भरा था

नीतीश कुमार की सभा लगभग दो घंटे चली। इस दौरान पूरे हॉल में नारे लगते रहे। सीएम ने लोगों के साथ सीधा संवाद किया। उनसे बातचीत के अंदाज में रूबरू हुए। जब-जब वे पिछली सरकार पर बरसते और उसे कटघरे में खड़ा करते, हॉल तालियों से गूंज जाता। जब वे अपने कार्यों और उपलब्धियों को गिनवाते, उस समय भी लोगों ने ताली बजाकर उसका समर्थन किया। सभा शुरू होने के पहले ही बापू सभागार खचाखच भर गया था। बड़ी संख्या में लोग हॉल के बाहर भी रह गए। बाहर परिसर में भी अच्छी-खासी भीड़ थी।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के खूब लगे नारे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पटना में समृद्धि यात्रा के दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों में कई जगह विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जीविका से जुड़ी महिलाओं से उन्होंने फुलवारीशरीफ प्रखंड के मुरादपुर में संवाद किया और उन्हें ‘मैडम’ व ‘दीदी’ कहकर संबोधित किया।

नीतीश कुमार भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया

मुख्यमंत्री के संबोधन से महिलाओं में उत्साह देखा गया। इस दौरान ‘मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद’ के खूब नारे लगे। मुख्यमंत्री की ‘समृद्धि यात्रा’ के दौरान लोग जगह-जगह उनके स्वागत के लिए खड़े थे। भीड़ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने को बेताब थी। जहां से भी मुख्यमंत्री गुजरे वहां लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। लोग मुख्यमंत्री का अभिवादन करते दिखे। नीतीश कुमार भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे।

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मुख्यमंत्री एम्स गोलंबर, भुसौला, बभनपुरा, मुरादपुर, जानीपुर होते हुए बिहटा- सरमेरा पथ पहुंचे। रास्ते में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी थी। इस दौरान जहां से भी मुख्यमंत्री का काफिला गुजरा लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते दिखे। कई महिलाएं तो बच्चों को गोद में लिए खड़ी थीं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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