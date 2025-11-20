नई नीतीश कैबिनेट में क्यों पड़ी नए चेहरों की थी जरुरत...,केसी त्यागी ने बताया

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Nitish Sarkar Oath: बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर JDU नेता केसी त्यागी ने कहा कि नया बिहार बनाने के लिए कुछ नए चेहरों की जरूरत थी इसलिए उन्हे भी शामिल किया गया है। केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार दसवीं बार बिहार के प्रधान सेवक बने हैं।

Thu, 20 Nov 2025 02:09 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Nitish Sarkar Oath: जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुमार ने भारत के संविधान की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राजग शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया। इस बार नीतीश कुमार कैबिनेट में कई नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। इनमें रामकृपाल यादव, लेशी सिंह और संजय सिंह टाइगर समेत कई अन्य दूसरे नाम हैं।

बिहार में NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर JDU नेता केसी त्यागी ने कहा कि नया बिहार बनाने के लिए कुछ नए चेहरों की जरूरत थी इसलिए उन्हे भी शामिल किया गया है। केसी त्यागी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार दसवीं बार बिहार के प्रधान सेवक बने हैं। अब नवीन और नूतन बिहार बनेगा। नीतीश कुमार ने इसी संकल्प और इरादे के साथ शपथ ली है। कुछ नए चेहरे नया बिहार बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए नए मंत्रियों को शामिल किया गया है।

