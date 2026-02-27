Hindustan Hindi News
बिहार में हर साल क्यों कम हो रही मानसून की बारिश, हेल्थ और किसानों पर असर

Feb 27, 2026 06:01 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
मानसून सीजन में मानक के अनुसार 992.2 मिमी बारिश होनी थी पर मात्र 686.3 प्रतिशत ही बारिश हुई। इससे पहले बिहार में 2024 में 20%, 2023 में 25% और 2022 में 31% कम बारिश दर्ज की गई थी। इसके अलावा शीतकालीन बारिश में कमी की भी स्थिति सूबे में बनी हुई है।

बिहार में साल दर साल मानसून की बारिश मानक से कम होती जा रही है। मौसम विभाग की ओर से वर्ष 2019 में मानक बारिश के आंकड़े घटाने के बावजूद इसकी मात्रा में भारी कमी आई है। वर्ष 2018 तक सूबे में बारिश का सामान्य मानक 1027.6 मिमी था, लेकिन बादलों के स्वभाव में बदलाव से इसे घटा दिया गया। इसके बावजूद बारिश की किल्लत बनी ही रही। नतीजतन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी बढ़ी है। बारिश की कमी से राज्य की खेती- किसानी, मानव स्वास्थ्य और घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ रहा है।

मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच सालों में राज्य में चार साल मानसून की बारिश सामान्य से बेहद कम रही। 2025 में 31% कम बारिश दर्ज की गई। मानसून सीजन में मानक के अनुसार 992.2 मिमी बारिश होनी थी पर मात्र 686.3 प्रतिशत ही बारिश हुई। इससे पहले बिहार में 2024 में 20%, 2023 में 25% और 2022 में 31% कम बारिश दर्ज की गई थी। इसके अलावा शीतकालीन बारिश में कमी की भी स्थिति सूबे में बनी हुई है।

जलवायु विशेषज्ञ डॉ. प्रधान पार्थ सारथी बताते हैं कि राज्य में बारिश का पैटर्न प्रभावित हो रहा है। असामान्य बारिश, कुछ इलाकों में अधिक बारिश, कम समय में अधिक मात्रा में बारिश और मानक से बेहद कम बारिश जैसे परिणाम पिछले कुछ सालों में दिखे हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बारिश की कमी के रूप में एक अहम कारक है। पिछले कुछ सालों में मानसून ट्रफ लाइन बिहार व इसके आसपास कम रह रहा है।

यह ओडिशा और मध्यप्रदेश की ओर पिछले कई दिनों तक टिका रहता है। मानसून की बारिश ट्रफ के आसपास ही होती है। यह जिस ओर होती है उधर बारिश ज्यादा होती है। मौसमविदों का कहना है कि यदि मानसून ट्रफ की वजह से अगर बारिश की कमी रहती है तो बंगाल की खाड़ी में बना मानसून डिप्रेशन इस क्षेत्र में लो प्रेशर एरिया बनाता है। पिछले कुछ सालों से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्ष्रेत्र बनना कम हुआ है। इसका संयुक्त असर बारिश के पैटर्न पर पड़ा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
