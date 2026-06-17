Bihar Weather: बिहार से महाराष्ट्र तक क्यों कमजोर पड़ा मानसून, बारिश की कमी; पारा 40 के पार

Bihar Monsoon: मानसून ने बिहार में दस्तक तो दी है पर लोग अब भी बारिश के लिए आसमान में टकटकी लगाए बैठे हैं। राज्य में अधिकतर जगहों पर प्रचंड गर्मी लोगों को सता रही है। मौसमविदों का कहना है कि मानसून की दोनों शाखाएं कमजोर पड़ गई हैं इसलिए मानसून की बारिश बिहार में नहीं हो रही।

Bihar Monsoon: बिहार में मानसून ने दस्तक तो दी लेकिन बारिश के लिए लोग अभी भी आसमान की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है लोग सूरज की तल्खी झेलने के लिए मजबूर हैं। दोपहर के वक्त प्रचंड गर्मी की वजह से लोग घरों में कैद रह रहे हैं और सड़क पर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर मानसून के दस्तक देने के बावजूद भी बिहार में बारिश आखिर क्यों नहीं हो रही हैं। दरअसल मानसून की दोनों शाखाओं के इस बार कमजोर होने से बिहार से महाराष्ट्र तक बारिश की किल्लत है। इससे प्रचंड ताप की स्थिति बनी हुई है।

बारिश की कमी से बिहार के अधिकतर जिले बेहाल हैं। अरब सागर की शाखा मानसून अवधि में महाराष्ट्र के मौसम को गुलजार करती है तो बिहार में बंगाल की खाड़ी वाली मानसून की शाखा झमाझम बारिश कराती है। मौसमविदों का कहना है कि बिहार में समय पूर्व मानसून के दस्तक देने के बावजूद मुजफ्फरपुर तक आते-आते मानसून का जोर कमजोर पड़ गया। मानसून के प्रसार के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर से पुरवाई को जितनी ताकत मिलनी चाहिए थी, उतनी मिल नहीं रही है। इस वजह से बारिश का चक्र थम गया है।

मानसून चार दिनों से मुजफ्फरपुर में ठिठका हुआ है। इससे दो-चार जिलों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बादलों की बदमिजाजी से मायूसी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई से देश में सुपर अल नीनो के प्रभावों के दिखने की ज्यादा आशंका है।

अभी कोई चिह्नित सिस्टम नहीं मौसमविदों के अनुसार अभी बिहार में बारिश का चिह्नित सिस्टम नहीं है। आसमान में बादलों का जमावड़ा नहीं है। बारिश का चक्र सिमटकर सुपौल, किशनगंज, अररिया, कटिहार और कमोबेस मधुबनी और पश्चिमी चंपारण तक सिमटा हुआ है। पिछले दो दिनों में इन्हीं क्षेत्रों में बादल बरसे हैं। 19 और 20 जून को बिहार में मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं, लेकिन यह मानसून की बारिश होगी या स्थानीय ताप और नमी के मिश्रण के प्रभाव से, इस बाबत मौसमविद स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि जून के चौथे और आखिरी हफ्ते में कुछ जगहों पर झमाझम बारिश का असर दिख सकता है।

राज्य में अबतक 32 प्रतिशत बारिश की कमी खेती किसानी के लिहाज से मानसून की इस अवधि की बारिश महत्वपूर्ण होती है। सूबे में यह धान का बिचड़ा डालने का समय है। ऐसे में वर्षा आधारित जल वाले इलाकों में किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। एक जून से अबतक सूबे में 58.6 मिमी बारिश होनी थी लेकिन मात्र 39.9 मिमी हुई है। इस लिहाज से बारिश की 32 प्रतिशत कमी है। ज्यादातर जिलों में बारिश की कमी 40 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत तक है।