5 सहेलियों ने एक साथ क्यों खाया जहर? 4 मरीं, 1 की हालत नाजुक, मौत की मिस्ट्री खंगाल रही पुलिस

संक्षेप: रविवार को घटना की पुष्टि के लिए डीएसपी अशोक कुमार दास, सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार और थानाध्यक्ष दिनेश कुमार दलबल के साथ सैदपुर गांव पहुंचे। गांव के लोग कुछ भी बताने से इंकार कर रहे है।

बिहार के औरंगाबाद में चार नाबालिग का मौत रहस्यमय बना हुआ है। घटना 29 जनवरी की बताई जा रही है। घटना हसपुरा थाना के मोती बिगहा टोले सैदपुर गांव की है। इलाके में चर्चा है कि एक साथ पांच नाबालिग सहेलियों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जिसमें चार नाबालिग की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया। एक सहली बच गई जिसका गुप्त स्थान पर ले जाकर इलाज कराया जा रहा है। सभी लड़कियों का दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस चार लड़कियों की एक साथ मौत की मिस्ट्री खंगालने में जुट गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रविवार को घटना की पुष्टि के लिए डीएसपी अशोक कुमार दास, सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार और थानाध्यक्ष दिनेश कुमार दलबल के साथ सैदपुर गांव पहुंचे। गांव के लोग कुछ भी बताने से इंकार कर रहे है। लगभग 20 घरों का यह बस्ती में कुछ घरों में केवल महिलाएं थी। पुरुष घरों में नही थे। महिलाओं से पुछने पर बता रही थी कि उनके पति मजदूरी करने गए है। कुछ घरों में तो ताला लटका हुआ था। सामुदायिक मंच समीप एक घर के दरवाजे पर धान सूखा रही एक बुजुर्ग महिला से जब घटना के बारे पुछ गया तो वह बताई कि मेरा हाथ टूट गया था। इलाज के लिए कलेर अस्पताल गए हुए थे। उन्हें कुछ भी जानकारी नही है।

एक अन्य महिला महिला ने कहा कि यहां मायके में हैं। कल ही आए हैं कुछ भी जानकारी नही है। घटना के संबंध में गांव वाले कुछ भी नही बता रहे है। जबकि क्षेत्र में इस रहस्यमयी मौत को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दबी जुबान से लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं पर कुछ भी खुलकर नहीं बता रहे कि आखिर क्या कारण रहा होगा की एक साथ पांच सहेलियों ने गांव से कुछ ही दूरी पर एक जलधार समीप जहर खा ली।

जीवित सहेली की तलाश एक सहेली के जिंदा होने की चर्चा हो रही है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वह मिल जाती है तो घटना का राज खुल सकता है। डीएसपी अशोक कुमार दास का कहना है कोई भी बताने को तैयार नही है। घटना जांच रही है। गांव में कोई पुरुष नही हैं। केवल महिलाएं ही है। मगर घटना बताने से इंकार कर रही है। पुलिस अपने स्तर पर गुप्तचरों से जानकारी ले रही है।

मगध रेंज के आईजी गांव पहुंचे हसपुरा थाना के मोती बिगहा टोले सैदपुर गांव में चार नाबालिगों की मौत पर रविवार को मगध रेंज के आईजी क्षत्रनील सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। लोगों से पुछताछ के क्रम में उन्होंने जानना चाहा कि आखिर किस कारण से घटना हुआ। उन्होंने बारी-बारी से घरों की जांच की। महिलाएं बताने से इंकार रही थीं। बगल के घर की महिलाएं भी घटना को बताने में डर रही थी। आईजी ने पुलिस-प्रशासन को जांच करने का निर्देश दिया।