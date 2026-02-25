शादी में ठांए-ठांए क्यों नहीं थम रहा? बक्सर में दुल्हन तो सीवान में दूल्हे के मामा को मारी गोली

दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुन्दीपुर पंचायत के भिखारीपुर गांव में मंगलवार की रात शादी समारोह में दूल्हा के मामा को गोली मार दी गयी। मामा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सिसवन थाना क्षेत्र के घुरघाट मठिया निवासी राम बालक भारती का पुत्र चितेश्वर भारती है।

बिहार में शादी समारोहों में गोली फायरिंग या गोली मार देने की घटनाएं थम नहीं रही हैं। ताजा मामला सीवान से हैं। जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुन्दीपुर पंचायत के भिखारीपुर गांव में मंगलवार की रात शादी समारोह में दूल्हा के मामा को गोली मार दी गयी। मामा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सिसवन थाना क्षेत्र के घुरघाट मठिया निवासी राम बालक भारती का पुत्र चितेश्वर भारती है। बारात छपरा के रिविलगंज थाने के गोदना सेमरिया से आई थी। इससे पहले बक्सर में एक दुल्हन को जयमाला के बीच स्टेज पर चढ़कर गोली मार देने की खबर से पूरा बिहार सन्न रह गया।

बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के रुकुन्दीपुर पंचायत के भिखारीपुर निवासी धर्मेंद्र गिरि की पुत्री की बारात छपरा जिले के रिविलगंज थाने के गोदना सेमरिया से आई थी। दरवाजे पर बारात लगाने के क्रम में दूल्हे के मामा को गोली लग गई। आनन-फानन में घायल को इलाज के लिए सीवान ले जाया गया। जहां से उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोली कैसे चली, यह पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

शादी की खुशियां पल भर में गम में बदल गई भिखारीपुर में आई बरात की खुशियां पल भर में काफूर हो गई। जैसे ही पता चला कि दूल्हे के मामा को गोली लगी है। लड़की और लड़का पक्ष दोनों परेशान हो गए। जैसे-तैसे विवाह की रश्म पूरी की गई। लड़की पक्ष के दरवाजे पर सन्नाटा पसरा हुआ है।