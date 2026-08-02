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VIDEO: कंधे पर विशाल मगरमच्छ लेकर थाने पर क्यों पहुंचा किसान? चौंक पड़े पुलिस वाले

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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अमित कुमार ने बताया कि खेत में मगरमच्छ देखने पर सब घबरा गए। लेकिन, बाद में उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया। उसे कंधे पर लेकर थाने पर पहुंच गया।

Bihar Top News: बिहार के सुपौल जिले के भीमनगर थाने में उस समय सभी पुलिस वाले चौंक पड़े जब एक युवक अपने कंधे पर एक पांच फीट के विशाल जिंदा मगरमच्छ को लेकर पहुंच गया। कई किलोमीटर की पदयात्रा करके वह थाने पर पहुंचा। इस दौरान रास्ते भर में लोग उसका वीडियो बनाते रहे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

किसान अमित कुमार ने बताया कि खेत में मगरमच्छ देखने पर सब घबरा गए। लेकिन, बाद में उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया। थाने की मदद से वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू कराया और कोसी नदी में ले जाकर छोड़ दिया। मगरमच्छ को किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

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यह मामला भीमनगर थाना इलाके के लालपुर वार्ड 14 का है। किसान अमित कुमार ने बताया कि खेत में धान को रोपनी करने गए थे। इसी दौरान करीब 5 फीट लंबे घड़ियाल को लोगों ने धान के खेत में देखा। पहले तो मगरमच्छ को देखकर सभी भागने लगे। मगरमच्छ भी लोगों को देखकर भागने लगा। उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो हमला करने के उतारू हो गया। लेकिन, हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ को दबोच लिया और उसके जबड़े को रस्सी से बांध दिया।

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मगरमच्छ को रस्सी से बांध कर अमित पासवान ने कंधे से लटका लिया और वन विभाग के ऑफिस की ओर ले जाने लगा। जिधर से भी वह गुजरा, देखने वालों का तांता लग गया। जिसके हाथ में मोबाइल था, सबने उसका वीडियो बनाया। अमित ने कहा कि वन विभाग में जब कोई अधिकारी या कर्मी नहीं मिले तो वह जानवर को लेकर भीमनगर थाने पर पहुंच गया। थाने के परिसर में जब उसने मगरमच्छ को कंधे से उतारकर जमीन पर रखा तो देखने वालों की भीड़ लग गई।

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थाने के अधिकारियों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। अधिकारी वहां पहुंचे और विधिवत मगरमच्छ को अपने कब्जे में लियाा। मगरमच्छ को वहां से ले जाकर कोसी नदी में छोड़ दिया गया। विभागीय अधिकारी ने बताया कि बरसात के मौसम में मगरमच्छ भटककर कभी-कभी खेतों या रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। उन्होंने अमित के प्रयासों की सराहना की।

इस मामले में वन विभाग के फोरेस्टर रवि रंजन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जंगली जीव के दिखने पर उसे नुकसान न पहुंचाएं और तुरंत विभाग को सूचना दें, ताकि वन्यजीवों का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। लोगों को ऐसे जानवरों से पैनिक होने की जरूरत नहीं है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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