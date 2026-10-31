तीन साल के बच्चों में भी क्यों बढ़ रहा गुस्सा और चिड़चिड़ापन, इंटरनेट का क्या है रोल? मां-बाप भी जिम्मेवार

जिन बच्चों में व्यवहार संबंधी विकार जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा या जिद करने के लक्षण पहले किशोरावस्था में देखने को मिलते थे, अब वे तीन से छह साल की उम्र में ही नजर आने लगे हैं। इसके कारण बिहेवियर डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

रिंकू झा, पटना। डिजिटल ओवरलोडिंग, पारिवारिक और सामाजिक तनाव के कारण छोटी उम्र से ही बच्चों के व्यवहार में बदलाव आने लगा है। जिन बच्चों में व्यवहार संबंधी विकार जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा या जिद करने के लक्षण पहले किशोरावस्था में देखने को मिलते थे, अब वे तीन से छह साल की उम्र में ही नजर आने लगे हैं। इसके कारण बिहेवियर डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चों के व्यवहार में आ रहे इन बदलावों का खुलासा इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, बिहार चैप्टर के अध्ययन में हुआ है।

अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी अस्पतालों के शिशु रोग विभाग की ओपीडी में पहले जहां महीने में एक-दो बच्चे ही बिहेवियर डिसऑर्डर की शिकायत लेकर पहुंचते थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 40 से 50 हो गई है। जुलाई 2025 से सितंबर 2026 के बीच किए गए इस अध्ययन में राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में पहुंचे 15,87,764 बच्चों को शामिल किया गया। इनमें से आठ लाख 54 हजार बच्चों में किसी न किसी तरह का बिहेवियर डिसऑर्डर पाया गया। इन बच्चों की उम्र तीन से छह साल के बीच है। पहले इस तरह की समस्याएं दस साल की उम्र के बाद देखने को मिलती थीं, पर अब कम उम्र के बच्चों में भी ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

इंटरनेट का पड़ रहा गहरा नकारात्मक प्रभाव अध्ययन के मुताबिक, छोटे बच्चे इंटरनेट पर रील्स के माध्यम से चीजों को आसानी से उपलब्ध होते देखते हैं। इससे उनमें धैर्य की कमी आ रही है और वे बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देने लगे हैं। पीएमसीएच के शिशु रोग विभाग के डॉ. हेमंत कुमार ने बताया कि हिंसक वीडियो गेम और ऑनलाइन बुलिंग के कारण बच्चों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति की भावना कम हो रही है।

वहीं, मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के स्राव को प्रभावित करती है। पर्याप्त नींद नहीं लेने के कारण बच्चों में थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर उनके व्यवहार पर पड़ रहा है।

क्या कहते हैं डॉक्टर? बच्चों में, खासकर तीन से छह साल तक की उम्र के बच्चों में बिहेवियर डिसऑर्डर के मामले काफी बढ़े हैं। पहले ऐसे बच्चों की संख्या महीने में एक-दो होती थी, लेकिन पिछले एक-दो वर्षों में हर महीने 40 से 50 बच्चे इस समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और जिद करने की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है। -डॉ. अवध अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ

बच्चों के व्यवहार में बदलाव के प्रमुख कारण ● घंटों तक मोबाइल, गेमिंग और सोशल मीडिया में व्यस्त रहने से धैर्य की कमी होना

● माता-पिता की व्यस्तता और घर में आपसी कलह

● आनुवंशिक कारणों से भी ऑटिज्म या एंग्जायटी जैसी समस्याएं होना

● बच्चों का अपने तनाव, डर को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाना। ऐसे में उनकी भावनाएं गुस्से के रूप में सामने आती हैं