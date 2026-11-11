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अनंत सिंह ने पत्रकारों के भय से घोड़ा चढ़ना बंद किया, कहा- डर से कमरे में बंद रहते हैं

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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हाजिरजवाब और चुटीले बयानों से यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और समाचारों में वायरल रहने वाले मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने कहा है कि उन्होंने पत्रकारों के डर से घोड़ा चढ़ना बंद कर दिया है। मीडिया के डर से वो कमरे में बंद रहते हैं।

Anant Singh Horse Carriage Riding
पटना में बग्गी की सवारी करते अनंत सिंह (फाइल फोटो)

बाढ़ के बाहुबली और मोकामा से छठी बार के विधायक अनंत सिंह ने पत्रकारों के डर से घोड़ा और बग्गी चढ़ना बंद कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू-ट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से लेकर न्यूज मीडिया में वायरल रहने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह ने इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया है। अनंत सिंह ने घोड़े की सवारी के सवाल पर कहा- ‘छोड़ दिए हैं। पत्रकार के डर से हम छोड़ दिए हैं। फोटो खींच लेता है। डाल देता है। ऐसे हम रोज चढ़ते थे। लेकिन जब से यहां आए, तब फोटो डाल देता है।… अच्छा नहीं लगता है हमको। ऐसे ही वीडियो हरदम डालते रहता था, घोड़ा के पास जाते थे उसका देह पोंछने तो… डर से हम जाते ही नहीं हैं। पत्रकार के डर से हम रूम में रहते हैं। कोढ़ को गया है हमको रूम में रहते-रहते पत्रकार के डर से।’

दरअसल, पटना में अनंत सिंह जब भी बग्गी चलाने निकलते थे तो मीडिया के कैमरे उनको पकड़ लेते थे और वह खबर बन जाती थी। पटना में सरकारी आवास पर अनंत सिंह को घोड़ों के साथ भी अब मीडिया वाले कम देख पाते हैं। लेकिन, ऐसा नहीं है कि उनके आवास पर घोड़ा नहीं है। उनके पास अभी भी लगभग आधा दर्जन बेहतरीन नस्ल के घोड़े हैं, जिनकी खोज-खबर वो लेते रहते हैं। पिछले हफ्ते अनंत सिंह पटना से कार से ही प्रयागराज जिस मित्र पप्पू सलमान के बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी में गए थे, उनसे उनका संपर्क ही घोड़ा और घोड़े की रेस में एक जैसी दिलचस्पी से हो पाया था।

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अनंत सिंह ने समाचार चैनल एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में घोड़ा चढ़ने के सवाल पर बताया कि वो अब घोड़ा या बग्गी नहीं चढ़ते हैं। इंटरव्यू में अनंत सिंह ने 25 नवंबर को बेटी शिवांगी सिंह की शादी में हो रहे व्यापक खर्च को लेकर कहा कि उनका बहुत खर्च नहीं होता है, उनके दोस्त-यार सब कर देते हैं। उन्होंने बताया कि किसी मित्र ने थार दे दिया है, किसी ने पंडाल लगवा दिया है, इसी तरह से कोई कुछ, कोई कुछ कर दे रहा है। जेडीयू से निकालने के बाद आगे के राजनीतिक रास्ते पर अनंत सिंह ने कहा कि बेटी की शादी के बाद 4 दिसंबर को जेल जाएंगे, फिर जब बाहर आएंगे तो बिहार में घूमेंगे, फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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