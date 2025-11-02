Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWhy Anant Singh arrested DGP Vinay Kumar clarified detailed security arrangements in Mokama
अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों? DGP ने साफ किया, मोकामा में सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर एक-एक बात बताई

अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों? DGP ने साफ किया, मोकामा में सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर एक-एक बात बताई

संक्षेप: अनंत सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद मोकामा के हालत पर जीडीपी विनय कुमार ने एक-एक बात विस्तार से बताई है। इस मामले में चुनाव आयोग सख्त है। चार बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है जिनमें आईपीएस विक्रम सिहाग भी शामिल हैं।

Sun, 2 Nov 2025 09:15 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Anant Singh Arresting: मोकामा के जदयू उम्मीदवार और पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा दल बल के साथ अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे और डिटेन कर लिया। अनंत की गिरफ्तारी और उसके बाद मोकामा के हालात पर जीडीपी विनय कुमार ने एक-एक बात विस्तार से बताई है। इस मामले में चुनाव आयोग सख्त है। चार बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है जिनमें आईपीएस विक्रम सिहाग भी शामिल हैं। पुलिस ने अनंत सिंह के दो सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम उर्फ दिमागी को भी गिरप्तार किया है।

डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि बिहार में कानून का शासन स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड के बाद पुलिस घटनास्थल पर गई। पुलिस ने गहराई से स्थिति का आकलन किया। प्राथमिक की दर्ज हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। घटना को लेकर जो वीडियो देखे जा रहे हैं उनसे भी लीड मिली। सीआईडी की टीम और जिला पुलिस की टीम लगातार अपना काम कर रही है। प्रारंभिक अनुसंधान, लोगों के बयान और विजुअल्स के आधार पर कार्रवाई की गई है। इसी के तहत अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

डीजीपी ने कहा है कि पूरी स्थिति पर चुनाव आयोग की भी नजर है। कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। दो थाना अध्यक्ष निलंबित हुए हैं। डीएसपी निलंबित हुए हैं । एसडीओ का ट्रांसफर हुआ है और एसडीपीओ-1 बाढ़ का भी तबादला कर दिया गया है। ग्रामीण एसपी पटना विक्रम सिहाग को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। इस घटना को राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने काफी गंभीरता से लिया है।

विनय कुमार ने बताया कि पुलिस हेड क्वार्टर भी इस घटना को लेकर काफी संवेदनशील और गंभीर है। पटना रेंज के आईजी, पटना कमिश्नर इलाके में कैंप कर रहे थे और उन्होंने इन्होंने जॉइंट रिपोर्ट दिया। सीनियर एसपी पटना ने भी इलाके में काफी समय दिया। डीआईजी के नेतृत्व में सीआईडी की टीम इलाके में कैंप कर रही है। फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया है और काफी गंभीरता से कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। जो प्रारंभिक संकेत मिले हैं उसके आधार पर कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए अनंत सिंह के गिरफ्तारी हुई है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और अदालत के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।

