डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने के बाद उनकी पत्नी जेडीयू सांसद लवली आनंद भड़क गईं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस नियमावली को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, उसके आधार पर आनंद मोहन के अलावा 36 और लोग जेल से रिहा हुए थे। सिर्फ आनंद मोहन को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया?

बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर उनकी पत्नी लवली आनंद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर बार आनंद मोहन को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है। आनंद के साथ 36 और लोगों को जेल से रिहा किया गया, मगर सिर्फ उनके पति की ही रिहाई रद्द क्यों की गई? शिवहर से जनता दल यूनाइटेड (JDU) की लोकसभा सांसद लवली ने कहा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक देश में एक जैसा कानून होने का निर्देश दिया था। उसी आधार पर बिहार में कानून में बदलाव हुआ था।

पूर्व सांसद आनंद मोहन ने शनिवार को पटना में समर्थकों के साथ बैठक की। इस दौरान उनकी सांसद पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद भी मौजूद रहे। लवली आनंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में वह खुद भी विक्टिम बनाई गईं। उन्होंने कहा, "मुझे भी प्रताड़ित किया गया। मैं भी जेल गई। जिस गांव में तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, वहां हम लोग मौजूद ही नहीं थे। उस मामले की जांच भी नहीं हुई। बिहार में बच्चा-बच्चा यह जानता था।"

लवली आनंद ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एसएन झा ने कहा था कि वह हत्यारिन नहीं हो सकती हैं। उनकी बेंच ने जमानत पर रिहा किया था। उस समय पति अंदर थे। बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाया गया। जब बच्चे बड़े हुए तब आनंद मोहन को रिहाई मिली। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करती हैं और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रही हैं।

जेडीयू सांसद ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पूरे देश में एक ही जैसा कानून होना चाहिए। बिहार में नहीं था। बिहार सरकार ने इसे लागू किया। उसमें आनंद मोहन के अलावा 36 लोग और (जेल से) निकले। 2007 में आनंद मोहन को सजा हुई थी, उस समय क्या कानून था वो देखना होगा, कोर्ट का सम्मान करते आए हैं।”

आनंद मोहन की लोकप्रियता ही इनकी दुश्मन- लवली आनंद लवली आनंद ने सवाल उठाते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ लेकर हजारों लोग देश भर में निकले, तो सबकी रिहाई क्यों नहीं खत्म हुई? सिर्फ आनंद मोहन को क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है। क्योंकि इनके साथ ज्यादा लोग हैं। इनके साथ समर्थक हैं। उनकी लोकप्रियता है आज हमारी दुश्मन बन चुकी है। लाखों लोग आनंद मोहन के साथ हैं।”

डीएम की हत्या में दोषी आनंद मोहन, 14 साल जेल रहे, फिर रिहा हुए, वापस सरेंडर करेंगे साल 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस केस में दोषी पाए गए आनंद मोहन को 2007 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बिहार सरकार ने 2023 में जेल नियमावली में संशोधन किया था। इसके तहत ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी/लोक सेवक की हत्या को उन अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया था, जिनमें सजा में छूट देकर समय से पहले जेल से रिहाई नहीं मिल सकती थी। नियम बदलने का फायदा आनंद मोहन को मिला और 14 साल तक जेल में रहने के बाद उन्हें सजा में छूट देकर रिहा कर दिया गया था और वे बाहर आ गए थे।