आनंद मोहन ही बलि का बकरा क्यों, पति की रिहाई रद्द होने पर भड़कीं जेडीयू सांसद लवली आनंद
डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने के बाद उनकी पत्नी जेडीयू सांसद लवली आनंद भड़क गईं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस नियमावली को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, उसके आधार पर आनंद मोहन के अलावा 36 और लोग जेल से रिहा हुए थे। सिर्फ आनंद मोहन को ही बलि का बकरा क्यों बनाया गया?
बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई रद्द होने पर उनकी पत्नी लवली आनंद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर बार आनंद मोहन को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है। आनंद के साथ 36 और लोगों को जेल से रिहा किया गया, मगर सिर्फ उनके पति की ही रिहाई रद्द क्यों की गई? शिवहर से जनता दल यूनाइटेड (JDU) की लोकसभा सांसद लवली ने कहा कि कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक देश में एक जैसा कानून होने का निर्देश दिया था। उसी आधार पर बिहार में कानून में बदलाव हुआ था।
पूर्व सांसद आनंद मोहन ने शनिवार को पटना में समर्थकों के साथ बैठक की। इस दौरान उनकी सांसद पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद भी मौजूद रहे। लवली आनंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले में वह खुद भी विक्टिम बनाई गईं। उन्होंने कहा, "मुझे भी प्रताड़ित किया गया। मैं भी जेल गई। जिस गांव में तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, वहां हम लोग मौजूद ही नहीं थे। उस मामले की जांच भी नहीं हुई। बिहार में बच्चा-बच्चा यह जानता था।"
लवली आनंद ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे एसएन झा ने कहा था कि वह हत्यारिन नहीं हो सकती हैं। उनकी बेंच ने जमानत पर रिहा किया था। उस समय पति अंदर थे। बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाया गया। जब बच्चे बड़े हुए तब आनंद मोहन को रिहाई मिली। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह कोर्ट का सम्मान करती हैं और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रही हैं।
जेडीयू सांसद ने कहा कि “सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पूरे देश में एक ही जैसा कानून होना चाहिए। बिहार में नहीं था। बिहार सरकार ने इसे लागू किया। उसमें आनंद मोहन के अलावा 36 लोग और (जेल से) निकले। 2007 में आनंद मोहन को सजा हुई थी, उस समय क्या कानून था वो देखना होगा, कोर्ट का सम्मान करते आए हैं।”
आनंद मोहन की लोकप्रियता ही इनकी दुश्मन- लवली आनंद
लवली आनंद ने सवाल उठाते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ लेकर हजारों लोग देश भर में निकले, तो सबकी रिहाई क्यों नहीं खत्म हुई? सिर्फ आनंद मोहन को क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है। क्योंकि इनके साथ ज्यादा लोग हैं। इनके साथ समर्थक हैं। उनकी लोकप्रियता है आज हमारी दुश्मन बन चुकी है। लाखों लोग आनंद मोहन के साथ हैं।”
डीएम की हत्या में दोषी आनंद मोहन, 14 साल जेल रहे, फिर रिहा हुए, वापस सरेंडर करेंगे
साल 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इस केस में दोषी पाए गए आनंद मोहन को 2007 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बिहार सरकार ने 2023 में जेल नियमावली में संशोधन किया था। इसके तहत ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी/लोक सेवक की हत्या को उन अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया था, जिनमें सजा में छूट देकर समय से पहले जेल से रिहाई नहीं मिल सकती थी। नियम बदलने का फायदा आनंद मोहन को मिला और 14 साल तक जेल में रहने के बाद उन्हें सजा में छूट देकर रिहा कर दिया गया था और वे बाहर आ गए थे।
इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई। पिछले दिनों इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने आनंद मोहन को सजा में छूट देकर समय से पहले रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक महीने के भीतर सरेंडर करके बाकी की सजा काटने का आदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।