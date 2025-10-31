किसके बाप के घर से पैसा लाएंगे? एनडीए के एक करोड़ नौकरी के वादे पर मीसा भारती का तंज
संक्षेप: बिहार चुनाव को लेकर NDA के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए RJD सांसद मीसा भारती ने कहा कि एक करोड़ नौकरी का वादा करने वाले किसके बाप के घर से पैसा लाएंगे। उन्होने कहा कि हम लोगों ने नौकरी का वादा किया था, तो उसे पूरा करके दिखाया। बाप के घर से पैसा लाकर दे दिया।
बिहार चुनाव 2025 को लेकर चुनाव प्रचार के साथ-साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लालू यादव की बड़ी बेटी और राजद सांसद मीसा भारती ने एनडीए पर निशाना साधा है। एनडीए के 1 करोड़ नौकरी के वादे पर मीसा ने तंज कसते हुए कहा कि कहां से 1 करोड़ नौकरी दोगे, पैसा कहां से आएगा, किसके बाप के घर से लाओगे? उन्होने कहा कि हम लोगों ने नौकरी का वादा किया था, तो उसे पूरा करके दिखाया। तेजस्वी कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और देकर दिखाई। बाप के घर से पैसा लाकर दे दिया।
सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए मीसा भारती ने कहा कि पहली बार गांधी मैदान से हमने मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र दिलवाया, जिसका फोटो वे खिंचवाए। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने युवाओं के लिए वह काम नहीं किया, जो आरजेडी ने कम समय में कर दिया। मीसा ने कहा कि एनडीए के घोषणापत्र में जो घोषणाएं की गई है वो पूरी कर पाना मुश्किल है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी के तेल पानी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को तेल पानी नहीं पसंद है। ये भाजपा और जेडीयू को पसंद है, यहां के लोगों को मढ्ढा पसंद है, दही में घुल जाता चीनी और नमक उसकी आदत है। वहीं मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड पर मीसा ने कहा कि ये जंगलराज में हो रहा है या मंगलराज में हो रहा। क्या अभी भी सबको लग रहा है कि बिहार में लालू जी और राबड़ी जी का ही राज है। लेकिन उन लोगों (एनडीए) को तो लग रहा है कि आज भी राज्य के मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी ही हैं।