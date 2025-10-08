Who will get the ticket who will be eliminated BJP Election Committee meeting in Patna to discuss candidate Selection बिहार बीजेपी ने 4 घंटे में 110 सीटों पर कैंडिडेट का पैनल फाइनल किया, टिकट का फैसला दिल्ली में, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWho will get the ticket who will be eliminated BJP Election Committee meeting in Patna to discuss candidate Selection

बिहार बीजेपी ने 4 घंटे में 110 सीटों पर कैंडिडेट का पैनल फाइनल किया, टिकट का फैसला दिल्ली में

भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 110 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि संभावित सूची पर अंतिम निर्णय प्रदेश समिति ने ले लिया है। अब यह सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी, जहां नामों पर अंतिम मुहर लगना है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 8 Oct 2025 06:17 PM
share Share
Follow Us on
बिहार बीजेपी ने 4 घंटे में 110 सीटों पर कैंडिडेट का पैनल फाइनल किया, टिकट का फैसला दिल्ली में

पटना में भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 110 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि संभावित सूची पर अंतिम निर्णय प्रदेश समिति ने ले लिया है। अब यह सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी, जहां नामों पर अंतिम मुहर लगना है। चुनाव समिति की ये बैठक चार घंटे से अधिक देर तक चली। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने की। वहीं, बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद रहे। मालूम हो कि भाजपा 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।

इससे पहले भी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक दो दिन चली थी। जिसमें सीटिंग सीटों पर चर्चा हुई थी। बैठक में 125 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। सबसे पहले भाजपा की उन सीटों पर चर्चा हुई, जहां उसके वर्तमान विधायक हैं। इसी क्रम में भाजपा विधायक की क्षेत्र में क्या छवि पांच सालों में रही, इस पर जिलों की कोर कमेटी की क्या राय है, इस पर भी चर्चा हुई। मालूम हो कि वर्तमान में भाजपा के 80 विधायक हैं। 2020 में भाजपा 110 सीटों पर लड़ी थी।

ये भी पढ़ें:चिराग पासवान की सीट 22 से 30 के बीच फंसी? रात में फिर मिल सकते हैं बीजेपी नेता
ये भी पढ़ें:मैथिली को अलीनगर से लड़ा सकती है BJP, बेनीपट्टी से विनोद झा का हटना मुश्किल?
ये भी पढ़ें:बिहार में मैथिली को लड़ाने की तैयारी में BJP? तावड़े, नित्यानंद से मिलीं गायिका
ये भी पढ़ें:BJP चुनाव समिति की बैठक में सीटिंग सीटों पर चर्चा;टिकट केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा