बिहार बीजेपी ने 4 घंटे में 110 सीटों पर कैंडिडेट का पैनल फाइनल किया, टिकट का फैसला दिल्ली में

पटना में भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 110 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि संभावित सूची पर अंतिम निर्णय प्रदेश समिति ने ले लिया है। अब यह सूची केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी, जहां नामों पर अंतिम मुहर लगना है। चुनाव समिति की ये बैठक चार घंटे से अधिक देर तक चली। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने की। वहीं, बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद रहे। मालूम हो कि भाजपा 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी।