क्या नीतीश के बदले ‘नीतीश’ देगी भाजपा, बिहार में CM दावेदारों में एक और नाम
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से विजय कुमार सिन्हा तक को प्रमोट किए जाने या फिर किसी छुपे रुस्तम को मौका मिलने की अटकलें चल रही हैं। चर्चा यह भी है कि भाजपा बिहार में नीतीश के बदले अपने 'नीतीश' को सीएम बना सकती है।
करीब ढाई दशक तक बिहार की राजनीति की धुरी और दो दशक तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। नीतीश कुमार गुरुवार को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति की ओर से बढ़ चले हैं। उनके नामांकन के साथ ही यह साफ हो गया है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, जो पहली बार भाजपा के कोटे से होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से विजय कुमार सिन्हा तक को प्रमोट किए जाने या फिर किसी छुपे रुस्तम को मौका मिलने की अटकलें चल रही हैं। चर्चा यह भी है कि भाजपा बिहार में नीतीश के बदले अपने 'नीतीश' को सीएम बना सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा मधुबनी जिले में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से पांच बार के विधायक हैं। 2000 से 2025 तक वह 5 बार एक ही सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे और कई बार मंत्री रहे हैं। 2025 में भी उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं दिए जाने के बाद से ही चर्चा थी कि उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। अब मुख्यमंत्री के दावेदारों में भी उनका नाम चल रहा है।
क्यों नीतीश मिश्रा का नाम रेस में शामिल
9 जुलाई 1973 को जन्मे नीतीश मिश्रा की गिनती बिहार के युवा और पढ़े लिखे नेताओं में होती है। साफ-सुथरी छवि के नीतीश मिश्रा की मिथिलांचल में जमीनी स्तर पर अच्छी पकड़ है। नीदरलैंड और यूके से पढ़ाई कर चुके नीतीश मिश्रा कई विभागों के मंत्री रहे हैं और इसलिए अनुभव के मोर्चे पर भी वह मजबूत दिखते हैं। वह 2010 से 2015 तक बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री रहे। इस दौरान बीच-बीच में कई और मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहा। 2008-09 में वह आपदा विभाग भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा अलग-अलग समय पर वह गन्ना से उद्योग मंत्रालय तक की जिम्मेदारी बखूबी निभा चुके हैं। इसके अलावा वह बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष की भूमिका भी निभाने का अनुभव रखते हैं।
नीतीश कुमार का भी भरोसा हासिल
चूंकि, बिहार में भाजपा को नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चलानी है, इसलिए किसी ऐसे चेहरे को ही आगे किया जाएगा जिसे मौजूदा सीएम का विश्वास हासिल हो। इस कसौटी पर भी नीतीश मिश्रा फिट बैठते हैं। दरअसल, नीतीश मिश्रा लंबे समय तक जेडीयू के नेता रहे हैं और नीतीश कुमार के मंत्री के रूप में उनके साथ लंबे समय तक करीब से काम कर चुके हैं। विनम्र स्वभाव के मिश्रा की जेडीयू और भाजपा में नए-पुराने नेताओं के साथ तालमेल अच्छा रहा है।
मिथिलांचल को रिर्टन गिफ्ट देना चाहेगी भाजपा
भाजपा को पिछले कुछ चुनावों में मिथिलांचल में भारी बहुमत मिला है। 2025 के विधानसभा चुनाव में 37 में से 31 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पार्टी मिथिलांचल के किसी चेहरे को सीएम बनाकर इस क्षेत्र को रिटर्न गिफ्ट दे सकती है, जिसका कभी बिहार की राजनीति में बड़ा दबदबा था। जगन्नाथ मिश्रा और भागवत झा जैसे मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से रहे। लालू और नीतीश के उभार के बाद सत्ता में मिथिलांचल की भागीदारी अपेक्षाकृत कम हो गई।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप