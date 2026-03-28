नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन? आनंद मोहन ने निशांत के अलावा BJP से लिया एक नाम

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा चल रही है। इस बीच जेडीयू नेता एवं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। उन्होंने निशांत के अलावा भाजपा से भी एक नेता का नाम सीएम के विकल्प के तौर पर बताया है।

नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अटकलों का दौर जारी है। इस बीच बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश के राज्यसभा जाने से भारतीय जनता पार्टी (BJP) को नुकसान होगा। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के बेटे एवं जनता दल यूनाइटेड (JDU) नेता निशांत कुमार का नाम बढ़ा दिया। निशांत के साथ ही उन्होंने भाजपा से भी एक नेता मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर विकल्प बताया।

पूर्व सांसद आनंद मोहन ने शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि निशांत को सिर्फ राजनीति में लाने से कुछ नहीं होगा। चर्चा है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है। अगर निशांत को लाना ही है, तो एनडीए पूरी तरह (सीएम बनाकर) लेकर आए।

भाजपा से इस नेता को आनंद मोहन ने बताया सीएम फेस आनंद मोहन ने निशांत के अलावा भाजपा से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि वैसे तो वह भाजपा से किसी को मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव नहीं देते हैं, लेकिन अगर निशांत को नहीं बनाया जाता है, तो भाजपा से सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश का जो लव-कुश समीकरण का मैसेज है, पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो समीकरण है, उसमें सम्राट एक बेहतर विकल्प हैं।

नीतीश के जाने से भाजपा को नुकसान होगा- आनंद मोहन नीतीश के राज्यसभा जाने पर भड़के आनंद मोहन ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता से कहा गया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इस नारे को ठेस पहुंचेगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जो रणनीतिकारण यह समझते हैं कि इसका लाभ होगा, तो वे गलत हैं। नीतीश के सीएम पद से हटने पर जेडीयू से ज्यादा भाजपा को नुकसान होगा। एनडीए के सेहत के लिए यह अच्छा संदेश नहीं है।

पूर्व सांसद ने निशांत कुमार का जेडीयू में आना और सीएम नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा पर निकलने के कदम को जनता के आक्रोश को संतुलित करने की रणनीति बताई।