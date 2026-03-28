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नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन? आनंद मोहन ने निशांत के अलावा BJP से लिया एक नाम

Mar 28, 2026 08:13 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा चल रही है। इस बीच जेडीयू नेता एवं पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। उन्होंने निशांत के अलावा भाजपा से भी एक नेता का नाम सीएम के विकल्प के तौर पर बताया है। 

नीतीश के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन? आनंद मोहन ने निशांत के अलावा BJP से लिया एक नाम

नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अटकलों का दौर जारी है। इस बीच बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश के राज्यसभा जाने से भारतीय जनता पार्टी (BJP) को नुकसान होगा। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश के बाद बिहार का सीएम कौन होगा, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के बेटे एवं जनता दल यूनाइटेड (JDU) नेता निशांत कुमार का नाम बढ़ा दिया। निशांत के साथ ही उन्होंने भाजपा से भी एक नेता मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर विकल्प बताया।

पूर्व सांसद आनंद मोहन ने शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि निशांत को सिर्फ राजनीति में लाने से कुछ नहीं होगा। चर्चा है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री होता है। अगर निशांत को लाना ही है, तो एनडीए पूरी तरह (सीएम बनाकर) लेकर आए।

भाजपा से इस नेता को आनंद मोहन ने बताया सीएम फेस

आनंद मोहन ने निशांत के अलावा भाजपा से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने कहा कि वैसे तो वह भाजपा से किसी को मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव नहीं देते हैं, लेकिन अगर निशांत को नहीं बनाया जाता है, तो भाजपा से सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश का जो लव-कुश समीकरण का मैसेज है, पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो समीकरण है, उसमें सम्राट एक बेहतर विकल्प हैं।

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नीतीश के जाने से भाजपा को नुकसान होगा- आनंद मोहन

नीतीश के राज्यसभा जाने पर भड़के आनंद मोहन ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता से कहा गया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। इस नारे को ठेस पहुंचेगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जो रणनीतिकारण यह समझते हैं कि इसका लाभ होगा, तो वे गलत हैं। नीतीश के सीएम पद से हटने पर जेडीयू से ज्यादा भाजपा को नुकसान होगा। एनडीए के सेहत के लिए यह अच्छा संदेश नहीं है।

पूर्व सांसद ने निशांत कुमार का जेडीयू में आना और सीएम नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा पर निकलने के कदम को जनता के आक्रोश को संतुलित करने की रणनीति बताई।

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आनंद मोहन बिहार के गिने-चुने बाहुबली नेताओं में से एक है। वह राजपूतों के प्रमुख नेता हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद अभी शिवहर लोकसभा से जेडीयू की सांसद हैं। इनके बेटे चेतन आनंद औरंगाबाद जिले के नबीनगर से जेडीयू के विधायक हैं, इससे पहले वह आरजेडी में थे। आनंद मोहन को 1994 में हुए गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृ्ष्णैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। नीतीश सरकार ने 2023 में जेल नियमावली में बदलाव किया था, जिसके बाद वे रिहा हो गए थे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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