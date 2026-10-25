किसके इशारे पर JDU से निकाले गए अनंत सिंह? नीतीश के करीबी MLC संजय गांधी का बड़ा बयान

संजय गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं और सभी फैसले उनके आदेश से ही लिए जाते हैं। अनंत सिंह पार्टी की हद से बाहर चले गए थे।

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड से निकाल दिया गया। पार्टी ने उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी की पार्टी सदस्यता भी रद्द कर दी गयी है। इस कार्रवाई के बाद एक सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है कि किस नेता के इशारे पर यह कार्रवाई की गई। इस पर नीतीश कुमार के करीबी जदयू विधान पार्षद संजय कुमार सिंह गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। अनंत सिंह एमएलसी चुनाव की चर्चा के समय से ही पार्टी नेता नीरज के खिलाफ बयान देते रहे। लेकिन, जदयू ने चुनाव के अगले दिन(24 अक्टूबर को) ऐक्शन लिया।

संजय गांधी ने कहा कि यह पार्टी के अनुशासन का सवाल है। विधायक अनंत सिंह विधान परिषद चुनाव की घोषणा के बाद से पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाते रहे। वे पार्टी की बैठक में आए इसके बाद भी दल की रणनीति के विरोध में काम करते रहे। उन्होंने कहा कि जदयू में नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी में उनकी इच्छा का सभी आदर करते हैं। सभी फैसले नीतीश कुमार के आदेश पर लिए जाते हैं। उनके निर्देश पर ही पार्टी चलती है।

संजय गांधी ने कहा कि अनंत सिंह जो कर रहे थे वह किसी से छिपा नहीं था। उनका आचरण पार्टी के अनुशासन के दायरे से बाहर हो गया था। उनका बयान लगातार चल रहा था और चुनाव के दिन भी उन्होंने बयान दिया जो पार्टी के लोगों को ठीक नहीं लगा। इस पर सभी वरीय नेताओं ने विचार विमर्श किया और यह फैसला लेना पड़ा।

उन्होंने कहा कि नीरज कुमार ने कब अनंत सिंह का विरोध किया इसकी जानकारी पहले नहीं दी गई। इसकी जानकारी भी तब मिली जब अनंत सिंह मीडिया के बीच ऐसा बोलने लगे। अगर ऐसा था तो उन्हें पार्टी के फोरम पर यह बात लाना चाहिए था।

संजय गांधी ने आगे कहा कि अनंत सिंह या किसी के कहने से यह पार्टी खत्म नहीं हो सकती। आज भी नीतीश कुमार सक्रिय हैं। वे पार्टी दफ्तर आते हैं और सारे फैसले लेते हैं। अनंत सिंह के पार्टी बनाने पर उन्होंने कहा कि सब लोग स्वतंत्र हैं। अनंत सिंह की जो इच्छा है वह करें। इससे जदयू को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन, इतना सब लोग समझ लें कि किसी के जाने से पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कितने बड़े-बड़े नेता गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नीतीश कुमार पार्टी के स्तम्भ हैं। उन्हें कोई हिला नहीं सकता।