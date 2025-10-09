कौन कह रहा है कि चिराग नाराज हैं..., पत्रकारों के सवालों पर मुस्कुराते रहे नित्यानंद राय

चिराग पासवान के घर से निकलने के बाद नित्यानंद राय ने पहले कहा, ‘हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में रहते हैं। हम दोनों के लिए जो आदरणीय हैं वो इस घर में रहती हैं। उनका आशीर्वाद लेने आए थे।’

बिहार चुनाव: बिहार में चुनाव से पहले NDA में सीट बंटवारे पर कशमकश अब भी जारी है। सीट बंटवारे पर एनडीए में शामिल लोजपा (रामविलास) पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान कह चुके हैं कि अभी बातचीत चल रही है कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए 45 सीटें चाहते हैं जबकि बीजेपी उन्हें 22-25 सीटों का ऑफर दे रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि भीतरखाने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चिराग पासवान नाराज भी हैं।

गुरुवार को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे। यहां नित्यानंद राय ने चिराग पासवान की मां से मुलाकात की है। चिराग की मां से मिलने के बाद जब नित्यानंद राय बाहर आए तब वो चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवालों पर मुस्कुराते नजर आए। नित्यानंद राय ने पहले कहा, ‘हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में रहते हैं। हम दोनों के लिए जो आदरणीय हैं वो इस घर में रहती हैं। उनका आशीर्वाद लेने आए थे।’ इसके बाद जब नित्यानंद राय से पूछा गया कि चिराग पासवान नाराज हैं क्या? तब इसपर नित्यानंद राय ने कहा कि किसने कहा आपसे कि चिराग नाराज हैं? नाराज नहीं हैं।

एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान के साथ मतभेद की अटकलों के बीच पटना में एलजेपी (आर) नेताओं की एक आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसदों के अलावा कई दिग्गज मौजूद रहे। हालांकि, खुद चिराग पासवान दिल्ली निकल गए और जाते-जाते उनसे जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि जब तक वो मंत्री हैं उनके पास और भी काम हैं और वो इसी काम से जा रहे हैं।

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के भीतर खींचतान की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को कहा था कि सीट बंटवारे को लेकर राजग के भीतर किसी तरह का मतभेद नहीं है। उनकी अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने बृहस्पतिवार को चुनावी रणनीति तय करने के लिए आपात बैठक बुलाई है।