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चरवाहा स्कूल किसने खोला? तेज प्रताप से रामकृपाल यादव ने पूछा; CM सम्राट पर बयान से भड़के

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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रामकृपाल यादव ने तेज प्रताप से कहा कि चरवाहा विद्यालय तो उनके पिता लालू यादव ने शुरू किया। उन्होंने सीएम सम्राट पर बयानबाजी के लिए तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया।

Ram Kripal Yadav
रामकृपाल यादव

बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने पूछा है कि दूसरे की पढ़ाई पर सवाल उठाने वाले तेज प्रताप यादव अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी दें। चरवाहा विद्यालय तो उनके पिताजी ने ही खोला था। अपराध-क्राइम बयान पर रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पक्ष लिया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक वायरल वीडियो पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम के अपराध-क्राइम वाले बयान पर विपक्षी दल हमलावर हैं। तेजस्वी यादव के बाद उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कह दिया कि वे किस स्कूल से पढ़े हैं। कहीं चरवाहा विद्यालय से तो पढ़ाई नहीं की। रामकृपाल यादव से जब तेज प्रताप का बयान पर पूछा गया तो करारा जवाब दिया।

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रामकृपाल यादव ने एबीपी न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा कि तेज प्रताप को पहले अपनी शिक्षा के बारे में जानकारी देना चाहिए तब दूसरे की योग्यता पर सवाल उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री कहां से पढ़े हैं यह सब जानते हैं। अपने बारे में बताएं कि कहां से पढ़े और कितनी पढ़ाई की। उन्हें अपनी योग्यता साबित करना चाहिए। चरवाहा विद्यालय की चर्चा की तो उन्हें याद होना चाहिए कि उनके पिताजी लालू प्रसाद ने ही शुरू किया था।

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तेजस्वी को भी नहीं छोड़ा

रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया। नेताप्रतिपक्ष को नसीहत दी कि उनके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं और किस स्तर तक की पढ़ाई की है, यह बताना चाहिए। सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं है लेकिन, उनका पूरा परिवार ही मुकदमे झेल रहा है और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहा है।

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रामकृपाल यादव ने दो निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल सिंह के बीजेपी के साथ जाने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी को समर्थन दे सकता है। जहां तक उनकी सदस्यता का सवाल है तो इस पर विधान परिषद के सभापति को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि ये दोनों बीजेपी में शामिल नहीं हुए।

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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