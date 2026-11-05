चरवाहा स्कूल किसने खोला? तेज प्रताप से रामकृपाल यादव ने पूछा; CM सम्राट पर बयान से भड़के

रामकृपाल यादव ने तेज प्रताप से कहा कि चरवाहा विद्यालय तो उनके पिता लालू यादव ने शुरू किया। उन्होंने सीएम सम्राट पर बयानबाजी के लिए तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया।

बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने पूछा है कि दूसरे की पढ़ाई पर सवाल उठाने वाले तेज प्रताप यादव अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी दें। चरवाहा विद्यालय तो उनके पिताजी ने ही खोला था। अपराध-क्राइम बयान पर रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पक्ष लिया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक वायरल वीडियो पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम के अपराध-क्राइम वाले बयान पर विपक्षी दल हमलावर हैं। तेजस्वी यादव के बाद उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कह दिया कि वे किस स्कूल से पढ़े हैं। कहीं चरवाहा विद्यालय से तो पढ़ाई नहीं की। रामकृपाल यादव से जब तेज प्रताप का बयान पर पूछा गया तो करारा जवाब दिया।

रामकृपाल यादव ने एबीपी न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान कहा कि तेज प्रताप को पहले अपनी शिक्षा के बारे में जानकारी देना चाहिए तब दूसरे की योग्यता पर सवाल उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री कहां से पढ़े हैं यह सब जानते हैं। अपने बारे में बताएं कि कहां से पढ़े और कितनी पढ़ाई की। उन्हें अपनी योग्यता साबित करना चाहिए। चरवाहा विद्यालय की चर्चा की तो उन्हें याद होना चाहिए कि उनके पिताजी लालू प्रसाद ने ही शुरू किया था।

तेजस्वी को भी नहीं छोड़ा रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव पर भी पलटवार किया। नेताप्रतिपक्ष को नसीहत दी कि उनके खिलाफ कितने मुकदमे चल रहे हैं और किस स्तर तक की पढ़ाई की है, यह बताना चाहिए। सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं है लेकिन, उनका पूरा परिवार ही मुकदमे झेल रहा है और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगा रहा है।