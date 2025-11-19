कौन हैं विजय कुमार सिन्हा, फिर बनेंगे डिप्टी सीएम; विरोधियों की 'छाती पर चलाएंगे बुलडोजर'?

संक्षेप: Vijay Kumar Sinha: विजय कुमार सिन्हा का राजनीतिक उदय भाजपा के निचले स्तर से शुरू हुआ। 1990 के दशक में वे भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे, लेकिन 2005 में लखीसराय विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा ने अपने विधायी दल के उपनेता के रूप में विजय कुमार सिन्हा को चुना है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें हासिल कर महागठबंधन को धूल चटा दी, जिसमें भाजपा को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिलीं। इस अप्रत्याशित सफलता के बीच विजय सिन्हा का यह चयन बिहार की राजनीति में भूमिहार समुदाय के प्रभावशाली चेहरे के रूप में उनकी बढ़ती साख को दर्शाता है।

विजय सिन्हा पहले से ही बिहार के उपमुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लखीसराय विधानसभा सीट से अपनी पांचवीं लगातार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को 24940 वोटों के भारी अंतर से हराया, जहां सिन्हा को 122408 वोट मिले। चुनाव परिणामों के बाद उन्होंने कहा- लोगों का यह विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी पर है। यह जीत बिहार के युवाओं, किसानों और महिलाओं के भविष्य के लिए है।

साधारण पृष्ठभूमि से उभरा इंजीनियर विजय कुमार सिन्हा का जन्म 5 जून 1967 को बिहार के लखीसराय जिले के तिलकपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता शारदा रमन सिंह एक स्कूल शिक्षक थे, जबकि मां सुरमा देवी गृहिणी। सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर पूरी की और 1989 में बेगूसराय के पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। शिक्षा के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े, जहां से उनकी राजनीतिक यात्रा की नींव पड़ी। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के बावजूद सिन्हा ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के बजाय राजनीति को अपनाया। 1986 में उन्होंने सुशीला देवी से विवाह किया, जिनसे उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं।

राजनीतिक सफर: जमीनी कार्यकर्ता से उपमुख्यमंत्री तक विजय सिन्हा का राजनीतिक उदय भाजपा के निचले स्तर से शुरू हुआ। 1990 के दशक में वे भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे, लेकिन 2005 में लखीसराय विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने। तब से वे इस सीट पर अडिग हैं- 2010 में आरजेडी के फुलैना सिंह को, 2015 में जेडीयू के रामानंद मंडल को और 2020 में कांग्रेस के अमरेश कुमार को हराकर जीत का परचम लहराते आए हैं। 2025 की जीत ने उनके पांच दशकों के विधायकी सफर को और मजबूत किया।

2017 में नीतीश कुमार सरकार में उन्हें श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक नीतियों पर फोकस किया। 2020 में एनडीए की जीत के बाद सिन्हा को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुना गया- यह भाजपा का बिहार में पहला ऐसा पद था। उनके कार्यकाल में सदन की कार्यवाही में उनकी आक्रामक शैली चर्चा का विषय बनी। उन्होंने विपक्ष के हमलों का कड़ा जवाब दिया, लेकिन 2022 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ गठबंधन किया, तो अविश्वास प्रस्ताव के दबाव में उन्हें स्पीकर पद से इस्तीफा देना पड़ा।

इसके बाद सिन्हा विपक्ष के नेता (एलओपी) बने और महागठबंधन सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने तमिलनाडु में बिहारियों के कथित उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार फिर एनडीए में लौटे, तो सिन्हा को सम्राट चौधरी के साथ उपमुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने सड़क निर्माण, कला-संस्कृति एवं युवा मामलों, खनन एवं भूविज्ञान जैसे विभाग संभाले। फरवरी 2025 में कृषि विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला, जहां उन्होंने किसान कल्याण योजनाओं को गति दी।

सिन्हा की छवि एक आक्रामक और साहसी नेता की है। 2020-22 में स्पीकर के रूप में नीतीश कुमार से उनकी कई टकराहटें हुईं, जैसे विधानसभा की वर्षगांठ समारोह के निमंत्रण में मुख्यमंत्री का नाम न जोड़ना। भूमिहार समुदाय से आने के कारण वे भाजपा के ऊपरी जाति नेतृत्व को मजबूत करने का प्रतीक बने हुए हैं।