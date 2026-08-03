मुजफ्फरपुर में बदमाशों के साथ गैंग चला रही हसीना कौन? हाइवे पर ढूंढती है शिकार
मुजफ्फरपुर में हसीना गैंग फिर सक्रिय हो गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आर्केस्ट्रा में काम कर चुकी महिला ने कांटी, ब्रह्मपुरा और अहियापुर के बदमाशों के साथ गिरोह बनाया। गैंग पर हाईवे पर लूट और छिनतई के आरोप हैं। सीमा विवाद का फायदा उठाकर अपराधियों के वारदात करने की आशंका जताई जा रही है।
मुजफ्फरपुर के कांटी और अहियापुर के अलावा ब्रह्मपुरा के आधा दर्जन से अधिक शातिर बदमाशों के साथ मिलकर हसीना हाईवे पर लूटपाट और छिनतई का गिरोह चला रही है। इस गिरोह के फिर सक्रिय होने से इलाके में लूट, छिनतई और गोलीबारी जैसी घटनाओं का खतरा मंडराने लगा है। सूत्रों की माने तो गिरोह की हसीना पूर्व में आर्केस्ट्रा में काम करती थी। बाद में वह ब्रह्मपुरा के शातिर बदमाशों के संपर्क में आई। धीरे-धीरे उसकी जान पहचान दामोदरपुर, हाउसिंग बोर्ड इलाका और अहियापुर के कुछ बदमाशों से हुई।
आर्केस्ट्रा में काम करने वाली महिला ने बनाया गैंग
जिसके बाद उसने खुद अपना हसीना गैंग बना लिया। इसके बाद एनएच पर हाउसिंग बोर्ड के पास राहगीरों से लूटपाट और छिनतई शुरू की। इन मामलों की जांच के आधार पर ब्रह्मपुरा के तत्कालीन ब्रह्मपुरा थानेदार सुभाष कुमार और कांटी के तत्कालीन थानेदार ने गिरोह को चिह्नित करते हुए हसीना समेत अन्य बदमाशों के घर और ठिकानों पर लगातार कई बार छापेमारी की। पुलिस दबिश के कारण सभी बदमाश अंडरग्राउंड हो गए थे। बीते कुछ दिनों से फिर यह गैंग एनएच पर सक्रिय हुआ है।
फिर एक्टिव हुआ हसीना गैंग
बताया जाता है कि गैंग से जुड़े अधिकांश बदमाश का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। दो वर्षों में इस गिरोह ने दर्जनों आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी थी। स्थानीय लोगों की माने तो हसीना गैंग के फिर से सक्रिय होने की सबसे बड़ी वजह पुलिस महकमे का सीमा विवाद है। कांटी और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का पेंच ऐसा उलझा है कि अपराधी इसका फायदा उठा घटना को अंजाम दे रहे हैं। दोनों थानों की सीमा की भौगोलिक स्थिति गैंग के लिए सेफ जोन बनी हुई है। गिरोह देर रात सुनसान सड़क से गुजरने वाले बाइक सवारों को निशाना बनाकर लूटपाट करता है।
हाइवे पर ढूंढते हैं शिकार
स्थानीय लोगों की मानें तो गिरोह की मुख्य शातिर महिला आकर्षक कपड़ों में चेहरे पर नकाब पहनकर हाईवे के किनारे खड़ी रहती है। उसके अन्य साथी पास की गलियों में छिपकर या बाइक से हाईवे पर रेकी करते रहते हैं। कोई बाइक सवार वहां से गुजरता है, महिला मदद मांगने या किसी अन्य बहाने से उसको रुकने का इशारा करती है। राहगीर जैसे ही बाइक धीमी करता है, छिपे नकाबपोश बदमाश अचानक उसको घेर लेते हैं।
ट्रक चालक की हत्या में सामने आया था गैंग का नाम
सितंबर 2024 की देर रात चांदनी चौक के पास खड़े ट्रक के अंदर घुसकर बदमाशों ने दरभंगा के चालक दिनेश मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में चालक के परिजनों के बयान पर ब्रह्मपुरा थाने में केस दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच में हसीना गैंग का नाम सामने आया था। जांच में पुलिस को पता चला था कि हसीना गैंग से जुड़े बदमाशों ने ही लूटपाट के दौरान विरोध करने पर चालक की गोली मारकर हत्या की दी।