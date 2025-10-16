Hindustan Hindi News
Who is Tej Pratap sister in law Karishma Lalu Yadav gave ticket her connection to the Election Commission

कौन हैं तेज प्रताप की साली करिश्मा? लालू ने दिया टिकट, चुनाव आयोग से क्या कनेक्शन

संक्षेप: डॉ. करिश्मा राय पेशे से डेंटिस्ट हैं और बिहार की राजनीति में नया चेहरा मानी जा रही हैं। वे लालू परिवार से गहरा रिश्ता रखती हैं। करिश्मा, तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या की बड़ी चचेरी बहन हैं।

Thu, 16 Oct 2025 12:20 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां चरम पर हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सरताज लालू प्रसाद यादव ने परसा विधानसभा सीट से डॉ. करिश्मा राय को पार्टी का टिकट थमा दिया है। खास बात यह है कि करिश्मा राय लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की साली हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने परसा सीट से चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा राय को टिकट देकर उनके परिवार के साथ अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करने की कोशिश की है।

कौन हैं करिश्मा राय? तेज प्रताप से क्या रिश्ता?

डॉ. करिश्मा राय पेशे से डेंटिस्ट हैं और बिहार की राजनीति में नया चेहरा मानी जा रही हैं। वे लालू परिवार से गहरा रिश्ता रखती हैं। करिश्मा, तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या की बड़ी चचेरी बहन हैं। ऐश्वर्या का विवाह 2018 में तेज प्रताप से हुआ था, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय से विवादों में घिरा रहा। 2020 में तलाक की अटकलों के बीच तेज प्रताप ने ऐश्वर्या पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद लालू परिवार ने खुलकर तेज प्रताप का साथ दिया था। उस समय करिश्मा को राजनीतिक समर्थन नहीं मिला था, लेकिन अब पांच साल बाद समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं।

RJD के वरिष्ठ नेता रहे चंद्रिका राय की भतीजी करिश्मा को हाल ही में तेजस्वी यादव ने पार्टी में शामिल किया था। चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ससुर हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह टिकट तेजस्वी के नेतृत्व में लालू परिवार की एकजुटता को मजबूत करने का प्रयास है। परसा सीट (सारण जिले में) पर RJD का पारंपरिक प्रभाव रहा है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

क्या बोलीं करिश्मा?

तेज प्रताप यादव की साली करिश्मा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं। करिश्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “मैं राजद में किसी लालच से नहीं आई हूं, बल्कि तेजस्वी और तेजप्रताप के नेतृत्व में काम करने आई हूं। हर किरदार निभाने के लिए तैयार हूं। लालू परिवार मेरे लिए परिवार के समान है।” उनके लिए लालू और दारोगा राय का आदर्श एक मार्गदर्शक जैसा है।

चुनाव आयोग के अधिकारी की पत्नी हैं करिश्मा

बता दें कि डॉक्टर करिश्मा बिहार के सीजीएसटी कमिश्नर एवं निर्वाचन आयोग के नोडल अधिकारी विजय सिंह यादव की पत्नी हैं। लालू प्रसाद यादव ने 15 अक्टूबर को इस टिकट की घोषणा की थी, जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही थी। याद रहे, मई में लालू ने तेज प्रताप को RJD से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। कारण था तेज प्रताप का कथित 'प्रेम कांड'- उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में अनुष्का नाम की एक महिला के साथ 12 साल पुराने रिश्ते का जिक्र किया था, जिससे परिवार की इज्जत पर सवाल उठे। तेज प्रताप ने निष्कासन के बाद विद्रोह का रास्ता अख्तियार किया। सितंबर में उन्होंने 'जनशक्ति जनता दल' (JJD) नाम से नई पार्टी लॉन्च की। तेज प्रताप ने पार्टी की पहले लिस्ट में महुआ सीट से खुद का नाम घोषित किया।

