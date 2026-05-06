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बिहार में 40 से कम उम्र की महिलाओं की बच्चेदानी कौन निकाल रहा, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश

May 06, 2026 12:29 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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बिहार के कई जिलों में महिलाओं की बच्चेदानी निकालने का कांड हो चुका है। इन मामले में कई लोगों पर कार्रवाई हुई। इसके बावजूद बच्चेदानी निकालने का मामला कम नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड की रहने वाली सुनीता की बच्चेदानी निकालने के दौरान के दौरान उसकी दोनों किडनी भी निकाल ली गई थी।

बिहार में 40 से कम उम्र की महिलाओं की बच्चेदानी कौन निकाल रहा, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को 40 से कम उम्र की महिलाओं की बच्चेदानी धड़ल्ले से निकाले जाने की शिकायत मिली है। मंत्रालय के निर्देश पर सूबे के सभी जिलों को इसकी जांच करने को कहा गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। लगातार मिल रहीं शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने बच्चेदानी निकालने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। साथ ही इसे राज्यों को भी भेज दिया गया है। बच्चेदानी निकाले जाने की जांच गैर-संचारी रोग (एनसीडी) स्क्रीनिंग के दौरान की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जिला गैर-संचारी रोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि मंत्रालय का नया दिशा निर्देश मिला है। इसके अनुसार काम किया जाएगा।

अस्पताल आने वाली ऐसी महिलाएं होंगी चिह्नित

अस्पतालों में बीपी-शुगर की जांच कराने या कैंसर की स्क्रीनिंग कराने आई महिलाओं से पूछा जाएगा कि उनकी बच्चेदानी निकाली तो नहीं गई। अगर निकाली गई है तो कहां और इसका कारण क्या था। बच्चेदानी निकालने वाले अस्पताल और डॉक्टर का पूरा ब्योरा तैयार किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की बच्चेदानी नहीं निकाली जानी है। अगर गंभीर कारणों से बच्चेदानी निकाली जाएगी तो उसकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को होनी चाहिए।

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सकरा की सुनीता की निकाल ली गई थी दोनों किडनी

बिहार के कई जिलों में महिलाओं की बच्चेदानी निकालने का कांड हो चुका है। इन मामले में कई लोगों पर कार्रवाई हुई। इसके बावजूद बच्चेदानी निकालने का मामला कम नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड की रहने वाली सुनीता की बच्चेदानी निकालने के दौरान के दौरान उसकी दोनों किडनी भी निकाल ली गई थी। दो साल तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। मामले में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया था।

मेडिकल अफसर और नर्स को मिलेगी ट्रेनिंग

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को बच्चेदानी निकालने को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मंत्रालय ने कहा कि पीएचसी स्तर पर काम करने वाले मेडिकल आफिसर, स्टाफ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ आफिसर को बच्चेदानी में होने वाली बीमारी और उसके इलाज की ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा उन्हें बच्चेदानी कब निकाली जानी है और कब नहीं इसके बारे में बताया जाए। मंत्रालय ने छह बिंदुओं पर बच्चेदानी की बीमारी के बारे में जानकारी दी है। बताया है कि अगर महिलाओं की बच्चेदानी का आकार बढ़ जाए और असमान्य तरीके से पेशाब हो, पेशाब के साथ खून आ रहा हो, पेट के निचले हिस्सें में लगातार काफी दर्द हो, प्रसव के बाद हेमरेज हो जाए तो ये बच्चेदानी में बीमारी के लक्षण हैं। इसके अलावा लोगों के बीच बच्चेदानी की बीमारी और इसका ऑपरेशन कब कराना है इसके बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया है।

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Nishant Nandan

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Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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