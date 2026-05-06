बिहार में 40 से कम उम्र की महिलाओं की बच्चेदानी कौन निकाल रहा, स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश

बिहार के कई जिलों में महिलाओं की बच्चेदानी निकालने का कांड हो चुका है। इन मामले में कई लोगों पर कार्रवाई हुई। इसके बावजूद बच्चेदानी निकालने का मामला कम नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड की रहने वाली सुनीता की बच्चेदानी निकालने के दौरान के दौरान उसकी दोनों किडनी भी निकाल ली गई थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को 40 से कम उम्र की महिलाओं की बच्चेदानी धड़ल्ले से निकाले जाने की शिकायत मिली है। मंत्रालय के निर्देश पर सूबे के सभी जिलों को इसकी जांच करने को कहा गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है। लगातार मिल रहीं शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने बच्चेदानी निकालने के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। साथ ही इसे राज्यों को भी भेज दिया गया है। बच्चेदानी निकाले जाने की जांच गैर-संचारी रोग (एनसीडी) स्क्रीनिंग के दौरान की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जिला गैर-संचारी रोग नियंत्रण अधिकारी डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि मंत्रालय का नया दिशा निर्देश मिला है। इसके अनुसार काम किया जाएगा।

अस्पताल आने वाली ऐसी महिलाएं होंगी चिह्नित अस्पतालों में बीपी-शुगर की जांच कराने या कैंसर की स्क्रीनिंग कराने आई महिलाओं से पूछा जाएगा कि उनकी बच्चेदानी निकाली तो नहीं गई। अगर निकाली गई है तो कहां और इसका कारण क्या था। बच्चेदानी निकालने वाले अस्पताल और डॉक्टर का पूरा ब्योरा तैयार किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं की बच्चेदानी नहीं निकाली जानी है। अगर गंभीर कारणों से बच्चेदानी निकाली जाएगी तो उसकी पूरी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को होनी चाहिए।

सकरा की सुनीता की निकाल ली गई थी दोनों किडनी बिहार के कई जिलों में महिलाओं की बच्चेदानी निकालने का कांड हो चुका है। इन मामले में कई लोगों पर कार्रवाई हुई। इसके बावजूद बच्चेदानी निकालने का मामला कम नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड की रहने वाली सुनीता की बच्चेदानी निकालने के दौरान के दौरान उसकी दोनों किडनी भी निकाल ली गई थी। दो साल तक चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। मामले में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया था।