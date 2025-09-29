प्रशांत किशोर के पिटारे में आज किसका नंबर? BJP और JDU के 5 नेताओं पर पहले लगा चुके हैं आरोप

प्रशांत किशोर सोमवार को नेताओं पर फिर आरोप लगाने वाले हैं। अब किसका नंबर आएगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वो सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय, अशोक चौधरी के अलावा दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर पहले ही विभिन्न आरोप लगा चुके हैं।

जन सुराज पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर सोमवार की दोपहर 12 बजे फिर से कुछ नेताओं पर नए आरोप से बिहार की राजनीति गर्माने वाले हैं। सोशल मीडिया पर लोग मजा ले रहे हैं कि इस बार किसका नंबर है। संभावना है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) या जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पांच नेताओं पर ही कोई नया आरोप लगाएं, जिनको वह पहले भी निशाने ले चुके हैं। आज के खुलासे में जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी टारगेट होंगे, यह प्रशांत के ही पिछले हफ्ते दिए बयान से साफ है। अशोक चौधरी के 100 करोड़ के मानहानि नोटिस के बाद प्रशांत ने बुधवार को कहा था कि चौधरी एक और नोटिस तैयार कर लें क्योंकि वो 2-3 दिन में और खुलासा करने वाले हैं।

प्रशांत किशोर अब तक भाजपा नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री मंगल पांडेय, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल के साथ-साथ जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी पर अलग-अलग तरह के आरोप लगा चुके हैं।