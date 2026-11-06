कौन हैं पप्पू सलमान, जिनके बुलाने पर प्रयागराज दौड़े आ रहे अनंत सिंह, कैसा कनेक्शन?
Who is Anant Singh Friend Pappu Salman: पप्पू सलमान के बुलावे पर मोकामा विधायक अनंत सिंह कार से पटना से प्रयागराज जा रहे हैं। पप्पू सलमान कौन हैं और उनका अनंत सिंह से क्या कनेक्शन है, जो 400 किमी दूर जाना पड़ा, जानिए।
संजोग मिश्र, प्रयागराज: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह प्रयागराज के तीन दशक पुराने एक यार पप्पू सलमान के न्योता पर पटना से कार से ही 400 किमी दूर जा रहे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि बिहार के डॉन अनंत सिंह की प्रयागराज के किसान पप्पू सलमान से कैसी दोस्ती और कैसा कनेक्शन, जो वह पटना से काफिला लेकर रोड शो की तरह जगह-जगह स्वागत करवाते प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पप्पू सलमान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से दल के स्थापना काल से जुड़े हैं और पार्टी संगठन के हिसाब से प्रयागराज में गंगापार जिला उपाध्यक्ष हैं। पप्पू सलमान का पूरा नाम सलमान अहमद है और लोगों के बीच वो पप्पू मलावां नाम से भी जाने जाते हैं। अनंत सिंह अपने दोस्त को पप्पू सलमान बुलाते हैं।
पप्पू सलमान के बेटे एहराज का निकाह बहराइच में हुआ और आज उसी का दावत-ए-वलीमा है। अनंत सिंह इसी रिसेप्शन में शामिल होने इतनी दूर से कारों का काफिला लेकर दौड़े चले आ रहे हैं। पप्पू सलमान सपा की राजनीति में जवाहर पंडित के नाम से मशहूर जवाहर यादव के करीबी रहे हैं। 1996 में जवाहर की हत्या के मुकदमे में भाजपा से जुड़े करवरिया बंधुओं को सजा हुई थी। जवाहर और करवरिया के बीच बालू के धंधे को लेकर झगड़ा था। जब जवाहर की हत्या हुई तब प्रयागराज की झूंसी सीट से वो सपा विधायक थे। बाद में करवरिया परिवार के कपिल मुनि सांसद बने व उदय भान विधायक, लेकिन सबको सजा हो गई। जवाहर की पत्नी विजमा यादव अब विधायक हैं। लेकिन अनंत सिंह का पप्पू सलमान से ऐसा रिश्ता नहीं है। पप्पू सलमान कोई चुनाव भी नहीं लड़े हैं।
घोड़ों के शौक ने कराई अनंत सिंह और पप्पू सलमान की दोस्ती, तीन दशक पुरानी यारी
अनंत सिंह घोड़ों के शौकीन हैं, यह बात तो लोग जानते हैं। लेकिन, पप्पू सलमान भी घोड़े पालने एवं उसकी रेस के शौकीन हैं, यह बात सबको पता नहीं होगी। घोड़ों के शौक ने ही अनंत सिंह और पप्पू सलमान की दोस्ती करा दी। आरा के जय कुमार सिंह ने दोनों को पहली बार मिलवाया था और तब से तीनों घोड़ों के खेल में मगन रहते हैं। अनंत सिंह और पप्पू सलमान की यारी तीन दशक पुरानी है और दोनों एक-दूसरे के घर खुशी और गम के मौकों पर आते-जाते रहे हैं। पप्पू सलमान की दोस्ती अनंत सिंह से जब हुई थी, तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। पप्पू सलमान के पास 4 घोड़े हैं, जिसमें सबसे कीमती घोड़ा 20 लाख रुपये से अधिक कीमत का है। अनंत सिंह के अस्तबल में करीब 8-9 घोड़े मौजूद हैं। अनंत सिंह के सबसे चर्चित घोड़े का नाम लाडला है, जो यूपी और बिहार में कई रेस जीत चुका है।
Anant Singh LIVE: लेट हो गया अनंत सिंह का काफिला, देर से मोहनिया पहुंचा, आगे चंदौली, फिर वाराणसी, तब प्रयागराज
अनंत सिंह ने तय किया था कि वो प्रयागराज में पप्पू सलमान के बेटे की शादी के दावत-ए-वलीमा में शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका काफिला दो घंटे से ज्यादा की देरी से मोहनिया पहुंचा था। चंदौली, वाराणसी, औराई समेत रास्ते भर उनका स्वागत का कार्यक्रम है तो संभावना है कि वह रात 8-9 बजे तक या उससे भी आगे पप्पू सलमान के बेटे के रिसेप्शन में पहुंच पाएं। अनंत सिंह की योजना में वाराणसी में बीएचयू जाकर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूल चढ़ाना भी है। पप्पू सलमान को अनंत सिंह छोटी बेटी शिवांगी सिंह की 25 नवंबर को शादी का निमंत्रण भी देंगे। अनंत सिंह और पप्पू सलमान के याराना की कुछ और तस्वीरें नीचे देख सकते हैं।