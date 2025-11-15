करोड़पतियों के बीच कौन हैं बिहार के 'सबसे गरीब विधायक', कितनी है कुल संपत्ति

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में जीतकर आने वाले उम्मीदवारों में सबसे गरीब पीरपैंती सीट के मुरारी पासवान हैं। शपथ पत्र के अनुसार इनकी संपत्ति मात्र 6.5 लाख रुपए है। मुरारी पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था।

Who is Bihar's poorest MLA: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। राज्य में एक बार फिर से बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में अब जीतने वाले उम्मीदवारों पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि आखिर कौन सा उम्मीदवार कितना अमीर और गरीब है... किसके ऊपर केस हैं और किसका दामन पाक साफ है। जनता की इस उत्सुकता को शांत करने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच ने 243 सीटों पर जीते सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्र का विश्लेषण किया है। इसके मुताबिक बिहार की नई विधानसभा में जीतकर आने वाले 90 फीसदी विधायक धनकुबेर हैं, यानि करोड़पति हैं। वहीं, इन करोड़पतियों की लिस्ट में सबसे गरीब विधायक भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा से जीतने वाले भाजपा के मुरारी पासवान हैं।

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पीरपैंती के नए विधायक मुरारी पासवान की कुल संपत्ति केवल 6.53 लाख रुपए है। इसमें से चल संपत्ति करीब 1.53 लाख रुपए है, जबकि अचल संपत्ति की कीमत करीब 5 लाख रुपए हैं। संपत्ति के मामले में शपथ पत्र के हिसाब से दूसरे नंबर पर भाजपा के टिकट पर भोजपुर जिले की अगिआंव विधानसभा से बहुत कम मार्जिन से जीतकर आने वाले महेश पासवान हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 8.55 लाख रुपए हैं। इसमें से 8 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि 55 हजार रुपए की चल संपत्ति है। तीसरे नंबर पर राजनग विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर आए सुजीत कुमार हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 11 लाख है।

पिछले चुनाव के सबसे गरीब विधायक का अब क्या हाल? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में शपथ पत्र के हिसाब से सबसे गरीब विधायक अलौली से राजद के टिकट पर जीतने वाले रामवृक्ष कदम थे। उस वक्त इनकी कुल संपत्ति मात्र 70 हजार रुपए थी। इन्होंने 2025 में भी चुनाव लड़ा। शपथ पत्र के हिसाब से 2025 में इनकी संपत्ति करीब 85 लाख रुपए के पार पहुंच गई। इस बार वह अलौली विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव हार गए हैं।

आपको बता दें, बिहार विधानसभा विधायकों को एक अनुमान के मुताबिक कई तरह के वेतन भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में जनता के कामों को करने के लिए, जनता से मिलने के लिए भी फंड दिया जाता है। अनुमान के मुताबिक एक विधायक को हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए मिलता है।