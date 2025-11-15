Hindustan Hindi News
करोड़पतियों के बीच कौन हैं बिहार के 'सबसे गरीब विधायक', कितनी है कुल संपत्ति

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में जीतकर आने वाले उम्मीदवारों में सबसे गरीब पीरपैंती सीट के मुरारी पासवान हैं। शपथ पत्र के अनुसार इनकी संपत्ति मात्र 6.5 लाख रुपए है। मुरारी पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था।

Sat, 15 Nov 2025 11:43 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Who is Bihar's poorest MLA: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। राज्य में एक बार फिर से बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में अब जीतने वाले उम्मीदवारों पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि आखिर कौन सा उम्मीदवार कितना अमीर और गरीब है... किसके ऊपर केस हैं और किसका दामन पाक साफ है। जनता की इस उत्सुकता को शांत करने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और बिहार इलेक्शन वॉच ने 243 सीटों पर जीते सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्र का विश्लेषण किया है। इसके मुताबिक बिहार की नई विधानसभा में जीतकर आने वाले 90 फीसदी विधायक धनकुबेर हैं, यानि करोड़पति हैं। वहीं, इन करोड़पतियों की लिस्ट में सबसे गरीब विधायक भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा से जीतने वाले भाजपा के मुरारी पासवान हैं।

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पीरपैंती के नए विधायक मुरारी पासवान की कुल संपत्ति केवल 6.53 लाख रुपए है। इसमें से चल संपत्ति करीब 1.53 लाख रुपए है, जबकि अचल संपत्ति की कीमत करीब 5 लाख रुपए हैं। संपत्ति के मामले में शपथ पत्र के हिसाब से दूसरे नंबर पर भाजपा के टिकट पर भोजपुर जिले की अगिआंव विधानसभा से बहुत कम मार्जिन से जीतकर आने वाले महेश पासवान हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 8.55 लाख रुपए हैं। इसमें से 8 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि 55 हजार रुपए की चल संपत्ति है। तीसरे नंबर पर राजनग विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर आए सुजीत कुमार हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 11 लाख है।

पिछले चुनाव के सबसे गरीब विधायक का अब क्या हाल?

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में शपथ पत्र के हिसाब से सबसे गरीब विधायक अलौली से राजद के टिकट पर जीतने वाले रामवृक्ष कदम थे। उस वक्त इनकी कुल संपत्ति मात्र 70 हजार रुपए थी। इन्होंने 2025 में भी चुनाव लड़ा। शपथ पत्र के हिसाब से 2025 में इनकी संपत्ति करीब 85 लाख रुपए के पार पहुंच गई। इस बार वह अलौली विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव हार गए हैं।

आपको बता दें, बिहार विधानसभा विधायकों को एक अनुमान के मुताबिक कई तरह के वेतन भत्ते मिलते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में जनता के कामों को करने के लिए, जनता से मिलने के लिए भी फंड दिया जाता है। अनुमान के मुताबिक एक विधायक को हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए मिलता है।

सबसे ज्यादा कर्जदार विधायक कौन?

इसके अलावा बिहार की नई विधानसभा के लिए चुनकर आए कई विधायक ऐसे भी हैं, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर राजद की टिकट पर ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से जीतकर आने वाले शंभु नाथ यादव के ऊपर है। इनकी कुल संपत्ति करीब 12 करोड़ रुपए है, जबकि इनके ऊपर करीब 66 करोड़ रुपए की देनदारी है। वहीं, दूसरे नंबर पर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह है। इनकी कुल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपए है, जबकि इनके ऊपर करीब 25 करोड़ की देनदारी है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Bihar Bihar Elections Bihar NDA
