कौन हैं नीतीश कुमार के इकलौते मंत्री, जो इस प्रचंड लहर में भी चुनाव हार गए

संक्षेप: वह पहली बार 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े थे। हालांकि, 2015 में चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2020 में उन्होंने निर्दलीय किस्मत आजमाया और जीत हासिल की।

Sat, 15 Nov 2025 01:41 PMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को मात देकर सत्ता में वापसी की है। इस जीत में मंत्रियों का रिकॉर्ड प्रदर्शन भी खास रहा। चुनाव लड़ने वाले 25 मंत्रियों में से 24 मंत्री जीतकर विधानसभा पहुंचे, जो सरकार के प्रति लोकप्रिय समर्थन का संकेत माना जा रहा है। हालांकि इकलौते मंत्री को हार का सामना करना पड़ा है। चकाई से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सुमित कुमार सिंह चुनाव हार गए हैं। वह पहली बार 2010 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़े थे। हालांकि, 2015 में चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2020 में उन्होंने निर्दलीय किस्मत आजमाया और जीत हासिल की।

पहली बार चुनाव लड़ रहे भाजपा नेता मंगल पांडेय भी विजयी रहे। दोनों उपमुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी जीत दर्ज की है। सम्राट चौधरी अभी विधानपरिषद के सदस्य हैं और इस बार उन्हें भाजपा ने तारापुर से उम्मीदवार बनाया था। इसके पूर्व वह दो बार परबत्ता (खगड़िया) से विधायक रह चुके हैं। सरकार में शामिल भाजपा के 15 मंत्री मैदान में थे और सभी विजयी रहे।

कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने गया टाउन सीट लगातार आठवीं बार जीती। यह रिकॉर्ड उनके जेडीयू कैबिनेट सहयोगी बिजेंद्र यादव (सुपौल) ने भी बराबर किया। दोनों नेताओं की लगातार जीत उनके क्षेत्रों में मजबूत जनाधार का संकेत देती है।

जदयू के 11 मंत्रियों में सभी जीतने में सफल रहे। विजय कुमार चौधरी, बिजेन्द्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, लेशी सिंह, मदन सहनी, महेश्वर हजारी, शीला कुमारी, सुनील कुमार, जयंत राज, मोहम्मद जमाखान और रत्नेश सदा विजयी रहे।

