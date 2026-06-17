कौन हैं बिहार की निर्मला देवी? आपदा को अवसर में बदला, पानी से निकाल रहीं 'नीला सोना'

यह केवल एक तालाब का निर्माण नहीं था, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई इबारत थी। निर्मला देवी की इस पहल ने गाँव के अन्य किसानों को भी हैरान कर दिया।

यह कहानी बिहार के बेगूसराय जिले के पखतौल गांव की है। यह कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उस जिजीविषा की है जो आपदा को भी अवसर में बदल देती है। यह कहानी है निर्मला देवी की, जिन्होंने जलजमाव की समस्या से घिरी अपनी बंजर सी दिखने वाली जमीन को समृद्धि के एक नए केंद्र में बदल दिया।

बिहार का चौर क्षेत्र (कम ऊंचाई वाले इलाके) हर साल मॉनसून के दौरान पानी में डूब जाता है। बेगूसराय के किसानों के लिए यह जलजमाव किसी अभिशाप से कम नहीं था। महीनों तक खेत पानी में डूबे रहने के कारण खेती पूरी तरह से अनिश्चित और आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बन चुकी थी।

निर्मला देवी के पास कुल 1.5 एकड़ जमीन थी, लेकिन हर साल मॉनसून आते ही उसकी 1 एकड़ जमीन पूरी तरह जलमग्न हो जाती थी। इस वजह से वह समय पर बुवाई नहीं कर पाती थीं। सालभर की कड़ी मेहनत के बाद वह सिर्फ गेहूं की एक फसल ले पाती थीं, जिससे पूरे परिवार की सालाना कमाई महज 25,000 के आसपास होती थी। इतने कम पैसों में परिवार का गुजारा करना बेहद कड़ा संघर्ष था।

'तुलसी' समूह से मिली नई दिशा निर्मला देवी की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत तब हुई, जब वह तुलसी किसान हित समूह से जुड़ीं। यह महिला किसानों का एक ऐसा मंच था जहां ग्रामीण महिलाएं एकजुट होकर सरकारी योजनाओं और आजीविका के नए अवसरों के बारे में चर्चा करती थीं। यहां निर्मला देवी को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं हैं और सामूहिक प्रयास से इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। इसी दौरान सामाजिक संस्था प्रदान (PRADAN) और स्थानीय मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से उनका परिचय सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना से हुआ जिसे कि 'मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना' के नाम से जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चौर क्षेत्रों के जलजमाव वाले इलाकों को मछली पालन (एक्वाकल्चर) के अनुकूल तालाबों में बदलना था।

डर से आगे बढ़कर ली ट्रेनिंग शुरुआत में निर्मला देवी के मन में कई तरह की शंकाएं थीं। उन्होंने जीवन में कभी मछली पालन नहीं किया था। उनके लिए यह एक बिल्कुल नया और अनजान क्षेत्र था। लेकिन कुछ नया करने की चाह और आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के संकल्प ने उन्हें पीछे नहीं हटने दिया। उन्होंने हार मानने की बजाय सीखने का रास्ता चुना।

उन्होंने विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया। सामुदायिक बैठकों में सक्रियता दिखाई और तकनीकी बारीकियों को समझा। पास के गावों में चल रहे सफल एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट्स का दौरा किया।

जब उन्होंने अपनी आंखों से दूसरी महिलाओं और किसानों को पानी से मुनाफा कमाते देखा, तो उनका आत्मविश्वास और मजबूत हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि जिस पानी को वह अब तक अपनी बर्बादी का कारण मानती थीं, अब उसी पानी से वह अपनी तकदीर बदलेंगी।

बंजर पानी से उपजा नीला सोना ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, निर्मला देवी ने बिना समय गंवाए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत अपनी उस 1 एकड़ डूबी हुई जमीन को एक शानदार और उत्पादक मछली तालाब (में बदल दिया। जो जमीन साल के कई महीने बेकार पड़ी रहती थी, वहां अब मछलियां तैर रही थीं।

यह केवल एक तालाब का निर्माण नहीं था, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई इबारत थी। निर्मला देवी की इस पहल ने गाँव के अन्य किसानों को भी हैरान कर दिया।

आर्थिक उड़ान मछली पालन अपनाने के बाद निर्मला देवी के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। जो परिवार कभी साल में सिर्फ 25,000 कमा पाता था, आज उसकी आय में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। अब उनके पास न केवल एक स्थायी आजीविका है, बल्कि वह अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने में भी सक्षम हैं।