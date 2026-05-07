रामनगर को पहली बार मंत्री परिषद में स्थान दिलाने वाले नंदकिशोर राम कौन हैं? सवा लाख के रिकॉर्ड मत से जीते

नंदकिशोर राम बगहा जिला संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर थे। पार्टी ने उनको 2025 के विधानसभा चुनाव में रामनगर (सु) सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव में उन्होंने रेकार्ड सवा लाख से अधिक वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की।

Samrat Cabinet Expansion: बिहार सरकार के मंत्री परिषद में बेतिया के रामनगर विधायक को लगभग 21 वर्षों के बाद जगह मिली हैं। रामनगर (सु) सीट से भाजपा की टिकट पर पहली बार चुनाव जीत कर विधायक बने नंदकिशोर राम को पार्टी ने इस बार मंत्री परिषद में शामिल करने का निर्णय लिया है। वह बगहा 1 प्रखंड के कोल्हुवा गांव के निवासी हैं। सम्राट सरकार के पहले विस्तार में नंद किशोर राम को मंत्री बनाया गया है। एनडीए ने महादलित वर्ग में अपनी पैठ को दुरुस्त करने और दलित हितैषी चेहरे को और मजबूत करने के मकसद से नंदकिशोर राम को मंत्री बनाया है।

नंद किशोर राम ने अपनी स्कूली शिक्षा रामनगर स्थित हरिनगर उच्च विद्यालय से की। उन्होंने बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र से बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की है। नंद किशोर राम 1994 में राजनीति में आए। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बसपा से की। 1998 में उन्होंने बगहा लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। जिसमें उनको हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद वह जदयू में और वहां से भाजपा में आ गए।

नंदकिशोर राम बगहा जिला संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर थे। पार्टी ने उनको 2025 के विधानसभा चुनाव में रामनगर (सु) सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। चुनाव में उन्होंने रेकार्ड सवा लाख से अधिक वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की। चुनाव जीतने के छः महीने के बाद ही पार्टी ने उनको मंत्री बनाए जाने का निर्णय लिया है। नंद किशोर राम को मंत्री बनाए जाने की सूचना मिलते ही रामनगर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। भाजपा के विधानसभा संयोजक वीरेन्द्र तिवारी, पंकज झुनझुनवाला, सभापति प्रतिनिधि नागेन्द्र साह, श्रीकांत कुमार, भूपेन्द्र जयसवाल, गगनदेव प्रसाद, प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष जनक साह, उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, उमेश राम, कन्हैया केसरी, अनिल पांडेय, उपेन्द्र प्रसाद समेत अन्य कई लोगों ने इस पर खुशी जताई हैं।

नंदकिशोर राम ने मंत्री परिषद में शामिल करने के लिए पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आज मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली दिन हैं। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता था। बगहा जिला इकाई में में उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवा कर रहा था। जहां से पहले मुझे विधायक और अब मंत्री बनाए जाने के निर्णय के लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक अदना कार्यकर्ता हूं। भाजपा जैसी पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता हैं।