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कौन हैं श्वेता गुप्ता? निशांत कुमार के साथ पहली बार बिहार में बनने जा रही हैं मंत्री

May 07, 2026 10:04 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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श्वेता गुप्ता की कुल संपत्ति लगभग 28.4 करोड़ रुपये है। उनमें चल संपत्ति 6.6 करोड़, अचल संपत्ति 21.8 करोड़ है। उनकी कुल आय लगभग 74.4 लाख रुपये है। उन पर 4.1 करोड़ रुपये की देनदारी भी है।

कौन हैं श्वेता गुप्ता? निशांत कुमार के साथ पहली बार बिहार में बनने जा रही हैं मंत्री

बिहार में आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। सम्राट चौधरी की सरकार में आज 31 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। भाजपा कोटे से 14 जेडीयू कोटे से 13 और लोजपा (आर) से दो संजय सिंह और संजय पासवान और हम से संतोष सुमान और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाएगा। आज जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी उनमें से कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और शिवहर से विधायक डॉ. श्वेता गुप्ता का भी नाम शामिल है। इनके अलावा भाजपा से चार नए चेहरों को मौका मिला है, जिनमें मिथिलेश तिवारी और नंद किशोर जैसे नाम शामिल हैं।

कौन हैं श्वेता गुप्ता?

शिवहर सीट से श्वेता गुप्ता के लिए जेडीयू ने चेतन आनंद को औरंगाबाद के नबीनगर भेज दिया था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में श्वेता गुप्ता ने शानदार जीत दर्ज की थी। वह पेशे से एक डॉक्टर हैं और मूल रूप से सीतामढ़ी की रहने वाली हैं। जेडीयू में आने से पहले उनका संबंध भाजपा से भी रहा है।

2025 वे विधानसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नवनीत कुमार को हराया था। उन्होंने 31,398 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। उनसे पहले इस सीट से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद यहां से चुनाव लड़ते थे। 44 साल की श्वेता गुप्ता ने मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) तक शिक्षा प्राप्त की है। उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

श्वेता गुप्ता की कुल संपत्ति लगभग 28.4 करोड़ रुपये है। उनमें चल संपत्ति 6.6 करोड़, अचल संपत्ति 21.8 करोड़ है। उनकी कुल आय लगभग 74.4 लाख रुपये है। उन पर 4.1 करोड़ रुपये की देनदारी भी है।

जेडीय से ये सभी बनेंगे मंत्री

1.निशांत कुमार

2.श्रवण कुमार

3.मदन सहनी

4.लेसी सिंह

5.श्वेता गुप्ता

6.भगवान सिंह कुशवाहा

7.दामोदर रावत

8.बुलो मंडल

9.सुनील कुमार

10.शीला मंडल

11.रत्नेश सदा

12.जमा खान

13.अशोक चौधरी

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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