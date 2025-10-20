अल्लावरु, राजेश राम सीन से बाहर! कांग्रेस का सिंबल बांट रहे कुमार गौरव कौन हैं?

संक्षेप: बिहार में कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर पार्टी में महाभारत चालू है। टिकट बेचने के आरोप लग रहे हैं। आरोप लगाने वाले कृष्णा अल्लावरु, राजेश राम, शकील अहमद खान और पप्पू यादव को टिकट में भेदभाव और धांधली का विलेन बता रहे हैं।

बिहार में सीट बंटवारे के बिना ही महागठबंधन के बाकी दलों की तरह सिंबल बांट रही कांग्रेस के कैंडिडेट चयन के लिए जिम्मेदार नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। कटिहार के सांसद तारिक अनवर तक खुलकर भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस के कई नेता तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, सह प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को टिकट में धांधली का विलेन बता रहे हैं।

सीट बंटवारे पर लालू यादव और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से सहमति नहीं बनने से लेकर कांग्रेस में टिकट बंटवारे तक, सबके टारगेट कृष्णा अल्लावरु हैं, जो अब दिख भी नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को होटल के कमरे से सिंबल बांटते एक नेता का फोटो वायरल है और लोग पूछ रहे हैं कि ये हैं कौन, किस हैसियत से सिंबल दे रहे हैं।