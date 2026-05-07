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भागलपुर की बिहपुर सीट से तीन बार विधायक, कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र; सम्राट कैबिनेट में बनेंगे मंत्री

May 07, 2026 10:53 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Kumar Shailendra Profile: इंजीनियर कुमार शैलेंद्र बिहपुर विधानसभा सीट से कुल तीन बार विधायक रह चुके हैं। माना जाता है कि कुमार शैलेंद्र का अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ है और इसका फायदा बीजेपी को अक्सर मिलता आया है।

भागलपुर की बिहपुर सीट से तीन बार विधायक, कौन हैं इंजीनियर कुमार शैलेंद्र; सम्राट कैबिनेट में बनेंगे मंत्री

Kumar Shailendra Profile: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नए कैबिनेट में कई नेता मंत्री बनाए जाएंगे। यूं तो बीजेपी कोटे से कुल 14 नेताओं को नए कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इनमें संजय टाइगर, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद समेत कई अन्य नाम हैं। इनमें एक नाम इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का भी है। बिहार के भागलपुर जिले की बिहपुर विधानसभा सीट से विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। कुमार शैलेंद्र ने इस चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को करीब 30 हजार से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी।

इंजीनियर कुमार शैलेंद्र बिहपुर विधानसभा सीट से कुल तीन बार विधायक रह चुके हैं। माना जाता है कि कुमार शैलेंद्र का अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ है और इसका फायदा बीजेपी को अक्सर मिलता आया है। इससे पहले इंजीनियर कुमार शैलेंद्र वर्ष 2010 और 2020 में भी बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहने वाले इंजीनियर कुमार शैलेंद्र अपने बयानों को लेकर भी पहले चर्चा में रहे हैं। बता दें कि इंजीनियर कुमार शैलेंद्र पहली बार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं।

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इसी तरह साल 2025 में कुमार शैलेंद्र के एक बयान की काफी चर्चा हुई थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को लेकर कहा थ कि राजद हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की पार्टी है। उन्होंने कहा था कि राजद को नेस्तनाबूत कीजिए। उन्होंने कहा था, 'आप देख लीजिए पूरे देश में आतंकवादी कौन है, देशद्रोही कौन है? मस्जिद पर मंदिर का अवशेष कहां मिलता है? उसको कौन बनाया है? यह सारी गतिविधियां कौन करता है? मुसलमान करते हैं। और मुसलमान का साथ राजद वाले देते हैं। इसमें गलत क्या बोला है।'

राज्यपाल दिलाएंगे शपथ

बता दें कि राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार की एनडीए सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.) सैय्यद अता हसनैन नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे शुरू होगा। यह पहला मौका होगा जब गांधी मैदान में बिहार सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अब तक मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिपरिषद के सदस्य गांधी मैदान में शपथ लेते रहे हैं। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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