दिल्ली में MCD हारे, MLA चुनाव लड़ने बिहार आ गए; कांग्रेस के नौशाद कौन, जिनके मंच से मोदी को गाली?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में जिस कांग्रेसी नेता के मंच से मां की गाली दी गई है, वो मोहम्मद नौशाद दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हार गए थे। बिहार में वो विधानसभा चुनाव के लिए जाले से कांग्रेस का टिकट लेने की रेस में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में दरभंगा के सिंहवाड़ा इलाके में कांग्रेस के जिस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से उनके किसी समर्थक ने मां की गाली दी है, उन्होंने दिल्ली में रहकर ही कांग्रेस और राजनीति में कदम रख दिया था। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे नौशाद इस समय AICC के मेंबर हैं और दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बिहार लौट गए हैं। पीएम मोदी को अपशब्द कहने का वीडियो वायरल होने के बाद नौशाद ने एक वीडियो जारी किया है और इसके लिए माफी मांगी है। (वीडियो सबसे नीचे है)