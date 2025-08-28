Who is Congress leader Mohammad Naushad whose stage was used to abuse PM Narendra Modi in Darbhanga lost MCD in Delhi दिल्ली में MCD हारे, MLA चुनाव लड़ने बिहार आ गए; कांग्रेस के नौशाद कौन, जिनके मंच से मोदी को गाली?, Bihar Hindi News - Hindustan
दिल्ली में MCD हारे, MLA चुनाव लड़ने बिहार आ गए; कांग्रेस के नौशाद कौन, जिनके मंच से मोदी को गाली?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दरभंगा में जिस कांग्रेसी नेता के मंच से मां की गाली दी गई है, वो मोहम्मद नौशाद दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हार गए थे। बिहार में वो विधानसभा चुनाव के लिए जाले से कांग्रेस का टिकट लेने की रेस में हैं। 

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 28 Aug 2025 09:27 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में दरभंगा के सिंहवाड़ा इलाके में कांग्रेस के जिस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से उनके किसी समर्थक ने मां की गाली दी है, उन्होंने दिल्ली में रहकर ही कांग्रेस और राजनीति में कदम रख दिया था। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे नौशाद इस समय AICC के मेंबर हैं और दरभंगा जिले की जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए बिहार लौट गए हैं। पीएम मोदी को अपशब्द कहने का वीडियो वायरल होने के बाद नौशाद ने एक वीडियो जारी किया है और इसके लिए माफी मांगी है। (वीडियो सबसे नीचे है)

नौशाद ने अपनी सफाई में कहा है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जो घटिया बात कही गई है, वो उनके वहां से निकलने के बाद हुई है। उन्होंने कहा कि वह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के पीछे मुजफ्फरपुर रवाना हो गए थे। नौशाद ने अपने माफीनामे में हालांकि इसके पीछे टिकट की रेस में लगे नेताओं की साजिश का भी इशारा किया है।

मोहम्मद नौशाद जाले थाना क्षेत्र के देउरा बंधौली गांव के रहने वाले हैं। लगभग 20 वर्षों से पार्टी में सक्रिय नौशाद ने एक बार कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली नगर निगम के वार्ड पार्षद का चुनाव भी लड़ा है। देउर बंधौली के ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय नौशाद जाले में सक्रिय रहते हैं। चुनाव लड़ने की मंशा से ही वे दिल्ली से गांव आए हैं।

ग्रामीणों के मुताबिक नौशाद का परिवार दिल्ली में ही रहता है। दिल्ली में उनका बैग बनाने का कारखाना है और इसका व्यापार ही उनकी कमाई का जरिया है। नौशाद के परिवार में इससे पहले राजनीति में कोई नहीं रहा है और जाले या दरभंगा से उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। नौशाद के फेसबुक पेज पर सदर बाजार इलाके में उनकी सक्रियता की कई फोटो हैं। फेसबुक पर उन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय माकन, देवेंद्र यादव, अखिलेश प्रसाद सिंह, कृष्णा अल्लावरु समेत कई कांग्रेसी नेताओं के साथ अलग-अलग कार्यक्रमों या मेल-मुलाकात की फोटो लगा रखी है।

