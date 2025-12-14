Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
कौन हैं भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन; 26 की उम्र में पिता को खोया, कभी नहीं हारा चुनाव

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन (Nitin Nabin) बिहार में BJP के कद्दावर नेता रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। 26 साल की उम्र में पिता को अचानक खोने के बाद नितिन ने राजनीति में कदम रखा था। 

Dec 14, 2025 06:20 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा आलाकमान ने उन्हें बड़ा पद देकर एक बार फिर अपने फैसले से लोगों को चौंकाया है। नितिन पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार के विधायक हैं, एक बार वे पटना पश्चिम से MLA रहे। अभी नीतीश सरकार में पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार में भाजपा के कद्दावर नेता रहे थे। पिता के आकस्मिक निधन के बाद ही नितिन ने राजनीति में कदम रखा था।

बिहार में भाजपा का प्रमुख कायस्थ चेहरा माने जाने वाले नितिन नवीन की संगठन में अच्छी खासी पकड़ है। वह भाजपा की युवा विंग भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। इसके बाद भाजपा ने उन्हें छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। उनकी छवि साफ नेता और गैर विवादित रही है। यही कारण है कि भाजपा ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

जवानी में पिता को खोया, कभी नहीं हारा चुनाव

नितिन नवीन का जन्म पटना में 23 मई 1980 को हुआ था। उनकी पढ़ाई दिल्ली से हुई। नितिन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के दिग्गज नेता रहे, जिन्होंने जेपी आंदोलन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 2005 में 55 साल की उम्र में नवीन किशोर का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उस समय नितिन महज 26 साल के थे।

युवा उम्र में पिता को खोने का उन्हें गहरा सदमा लगा। मगर उन्होंने संबल नहीं तोड़ा और पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वे राजनीति में उतर गए। पिता के निधन के बाद खाली हुई पटना पश्चिम विधानसभा सीट पर 2006 में नितिन ने भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद वे कभी चुनाव नहीं हारे।

2008 के परिसीमन में पटना पश्चिम का नाम बांकीपुर विधानसभा हो गया। 2010 से लेकर 2025 तक हुए 4 चुनावों में नितिन लगातार बांकीपुर से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस साल के विधासनभा चुनाव में उन्होंने राजद की रेखा कुमारी को लगभग 51 हजार वोटों के बड़े अंतर से हराया था।

नितिन नवीन को पहली बार फरवरी 2021 में नीतीश कैबिनेट में जगह मिली। पिछले महीने जब राज्य में चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ तो उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया। अभी वे पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

