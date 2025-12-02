Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWho is Bihar assembly speaker Prem Kumar first become MLA in 1990 never lost election again
90 में पहली बार MLA बने, फिर कभी चुनाव नहीं हारे; कौन हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार

संक्षेप:

प्रेम कुमार गया टाउन सीट से लगातार 9 बार के विधायक हैं। पहली बार 1990 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। इसके बाद वे कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। 

Tue, 2 Dec 2025 12:23 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना/गयाजी
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ विधायक डॉ. प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। प्रेम कुमार ने साल 1990 में पहली बार गया सीट से विधायक चुने गए थे, इसके बाद वे कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। गया टाउन सीट से वे लगातार 9 बार के विधायक हैं। प्रेम कुमार भाजपा का अति पिछड़ा चेहरा हैं। इस वर्ग के नेताओं में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। जेपी आंदोलन से राजनीति शुरू करने वाले प्रेम कुमार अलग-अलग समय में नीतीश सरकार में 10 से ज्यादा विभागों के मंत्री रहे।

प्रेम कुमार ने गया टाउन सीट से 1990, 1995, 2000, फरवरी 2005, अक्टूबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता। राज्य में 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तब प्रेम कुमार मंत्री बने थे। इसके बाद 2010, 2017 और 2020 में भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 2015 से 2017 तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे।

प्रेम कुमार गयाजी के मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधिधारक हैं। उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन और इतिहास में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया था। वे छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे। उन्होंने भाजपा की छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम किया। बिहार सरकार में सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, सड़क विभाग, नगर व आवास विभाग, मत्स्य विभाग के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है।

बिहार चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स के गया जी जिला संरक्षक डॉ. कौशलेंद्र प्रताप समाजसेवी अनूप केडिया, विपेंद्र अग्रवाल, महिला समाज समाजसेविका शुभ्रा गुप्ता, युवा कार्यकर्ता आदित्य सचदेवा ने कहा कि अपनत्व और मृदुल स्वभाव से परिपूर्ण और लोगों के सुख-दुख में हमेशा मौजूद रहने का स्वभाव आत्मसात किया। डॉ. प्रेम कुमार की राजनीतिक जीवन काफी उत्कृष्ट रहा। यही कारण रहा कि वह हमेशा अपनी राजनीतिक जीवन में सफल रहे। उनकी सफलता का सोपान विधानसभा अध्यक्ष पद तक पहुंचाने का माध्यम बना। उनके विधानसभा अध्यक्ष बनने से गयाजी के लोगों में खुशी है।

लेखक के बारे में

राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Vidhan Sabha Bihar News Today Bihar Politics अन्य..
