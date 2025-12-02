90 में पहली बार MLA बने, फिर कभी चुनाव नहीं हारे; कौन हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार

संक्षेप: प्रेम कुमार गया टाउन सीट से लगातार 9 बार के विधायक हैं। पहली बार 1990 में भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। इसके बाद वे कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ विधायक डॉ. प्रेम कुमार बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। प्रेम कुमार ने साल 1990 में पहली बार गया सीट से विधायक चुने गए थे, इसके बाद वे कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। गया टाउन सीट से वे लगातार 9 बार के विधायक हैं। प्रेम कुमार भाजपा का अति पिछड़ा चेहरा हैं। इस वर्ग के नेताओं में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। जेपी आंदोलन से राजनीति शुरू करने वाले प्रेम कुमार अलग-अलग समय में नीतीश सरकार में 10 से ज्यादा विभागों के मंत्री रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रेम कुमार ने गया टाउन सीट से 1990, 1995, 2000, फरवरी 2005, अक्टूबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता। राज्य में 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तब प्रेम कुमार मंत्री बने थे। इसके बाद 2010, 2017 और 2020 में भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 2015 से 2017 तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे।

प्रेम कुमार गयाजी के मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधिधारक हैं। उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन और इतिहास में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया था। वे छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे। उन्होंने भाजपा की छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी काम किया। बिहार सरकार में सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, सड़क विभाग, नगर व आवास विभाग, मत्स्य विभाग के मंत्री के रूप में भी कार्य किया है।