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अभिषेक बनर्जी पर हमले के पीछे किसका हाथ? शाहनवाज हुसैन ने पटना से कर दिया बड़ा दावा

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Abhishek Banerjee News: बीजेपी सांसद शाहनवाज हुसैन ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को जनता का आक्रोश बताया है। उन्होंने कहा कि तानाशाहों का अंत ऐसा ही होता है और इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है।

अभिषेक बनर्जी पर हमले के पीछे किसका हाथ? शाहनवाज हुसैन ने पटना से कर दिया बड़ा दावा

Abhishek Banerjee News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर देश का सियासी पारा गरमा गया है। इस हाई-प्रोफाइल घटना पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा और बेहद तीखा बयान जारी किया है। शाहनवाज हुसैन ने इस हमले को किसी भी राजनीतिक साजिश से साफ इंकार करते हुए इसे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की पीड़ित जनता का गुस्सा करार दिया है। उनके इस बयान के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। बीजेपी सांसद ने साफ लफ्जों में कहा कि यह पूरी घटना केवल 'जनता बनाम अभिषेक बनर्जी' का मामला था।

जूते, चप्पल और अंडे फेंकना पिछले 15 सालों की तकलीफों का नतीजा

पटना में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद शाहनवाज हुसैन ने कहा, "कल अभिषेक बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, वह पूरी तरह से वहां की स्थानीय जनता का गुस्सा था।" उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर जूते, चप्पल और अंडे फेंककर अपना आक्रोश जाहिर किया है, क्योंकि पिछले पंद्रह सालों से टीएमसी के शासनकाल में वहां की आम जनता को बहुत ज्यादा तकलीफें और प्रताड़ना उठानी पड़ी हैं। शाहनवाज हुसैन ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी और टीएमसी ने हमेशा एक तानाशाह की तरह बर्ताव किया, और इतिहास गवाह है कि जब भी तानाशाहों का पतन होता है, तो अंत ऐसा ही होता है।

सुवेंदु अधिकारी की सरकार और पुलिस ने बचाई जान

हमले में बीजेपी का हाथ होने के टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए शाहनवाज हुसैन ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में, यह सुवेंदु अधिकारी की सरकार और वहां की मुस्तैद पुलिस ही थी जिसने मुस्तैदी दिखाते हुए अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा की और उन्हें सुरक्षित निकाला।" उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि यह जानते हुए कि बंगाल की जनता उनके खिलाफ भारी गुस्से में है, उन्हें अपनी यात्रा से पहले ही स्थानीय पुलिस को पूरी जानकारी दे देनी चाहिए थी। बीजेपी सांसद ने साफ लफ्जों में कहा कि यह पूरी घटना केवल 'जनता बनाम अभिषेक बनर्जी' का मामला था और इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं थी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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