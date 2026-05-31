अभिषेक बनर्जी पर हमले के पीछे किसका हाथ? शाहनवाज हुसैन ने पटना से कर दिया बड़ा दावा
Abhishek Banerjee News: बीजेपी सांसद शाहनवाज हुसैन ने अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को जनता का आक्रोश बताया है। उन्होंने कहा कि तानाशाहों का अंत ऐसा ही होता है और इसमें बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है।
Abhishek Banerjee News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर देश का सियासी पारा गरमा गया है। इस हाई-प्रोफाइल घटना पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा और बेहद तीखा बयान जारी किया है। शाहनवाज हुसैन ने इस हमले को किसी भी राजनीतिक साजिश से साफ इंकार करते हुए इसे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की पीड़ित जनता का गुस्सा करार दिया है। उनके इस बयान के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। बीजेपी सांसद ने साफ लफ्जों में कहा कि यह पूरी घटना केवल 'जनता बनाम अभिषेक बनर्जी' का मामला था।
जूते, चप्पल और अंडे फेंकना पिछले 15 सालों की तकलीफों का नतीजा
पटना में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद शाहनवाज हुसैन ने कहा, "कल अभिषेक बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, वह पूरी तरह से वहां की स्थानीय जनता का गुस्सा था।" उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर जूते, चप्पल और अंडे फेंककर अपना आक्रोश जाहिर किया है, क्योंकि पिछले पंद्रह सालों से टीएमसी के शासनकाल में वहां की आम जनता को बहुत ज्यादा तकलीफें और प्रताड़ना उठानी पड़ी हैं। शाहनवाज हुसैन ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी और टीएमसी ने हमेशा एक तानाशाह की तरह बर्ताव किया, और इतिहास गवाह है कि जब भी तानाशाहों का पतन होता है, तो अंत ऐसा ही होता है।
सुवेंदु अधिकारी की सरकार और पुलिस ने बचाई जान
हमले में बीजेपी का हाथ होने के टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए शाहनवाज हुसैन ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में, यह सुवेंदु अधिकारी की सरकार और वहां की मुस्तैद पुलिस ही थी जिसने मुस्तैदी दिखाते हुए अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा की और उन्हें सुरक्षित निकाला।" उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि यह जानते हुए कि बंगाल की जनता उनके खिलाफ भारी गुस्से में है, उन्हें अपनी यात्रा से पहले ही स्थानीय पुलिस को पूरी जानकारी दे देनी चाहिए थी। बीजेपी सांसद ने साफ लफ्जों में कहा कि यह पूरी घटना केवल 'जनता बनाम अभिषेक बनर्जी' का मामला था और इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं थी।
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