शिक्षामित्र से MLC तक, कौन हैं बंशीधर ब्रजवासी; केके पाठक से टकराए तो नौकरी भी चली गई थी

साल 2024 के जुलाई में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिच केके पाठक से टकराहट के बाद बंशीधर ब्रजवासी नौकरी से हटाए गए थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नवंबर 2024 में हुए उप चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की और जीते भी।

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। बिहार MLC चुनाव में तिरहुत स्नातक क्षेत्र से नवनिर्वाचित निर्दलीय विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी के भाजपा को समर्थन देने की घोषणा से सियासत गरमा गई है। सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक पर इस पर प्रतिक्रियाओं और भविष्यवाणियों की बाढ़ आ गई है। ब्रजवासी के इस कदम को कोई मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कोई अनुचित करार दे रहा। भाजपा और जदयू के बीच सियासी खींचतान की चर्चा करने वाले इसे इसकी नजीर बता रहे हैं।

विधान परिषद चुनाव में ब्रजवासी से हारे जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा द्वारा एक दिन पहले सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से इस चर्चा को हवा मिल रही है। उन्होंने लिखा था, ‘मन में कभी- कभी यह सवाल भी उठता है कि क्या मैं अपने ही परिवार के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया’। कुल मिलाकर बंशीधर ब्रजवासी इस वक्त काफी चर्चा में हैं लेकिन एक शिक्षा मित्र से MLC की कुर्सी तक पहुंचने का उनका यह सफर इतना आसान नहीं रहा है।

कौन हैं बंशीधर ब्रजवासी मिथिला विश्वविद्यालय से परास्नातक बंशीधर ब्रजवासी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2005 में शिक्षामित्र बनने के साथ शुरू हो गई थी। अपने ही गांव के स्कूल में बहाली के बाद वे 11 महीने की बहाली को पूर्णकालिक करानेवाले आंदोलन के अगुआ बने। प्रारम्भिक शिक्षक संघ का गठन कर लंबी लड़ाई लड़ शिक्षकों को वाजिब हक दिलाने का प्रयास किया। 2006 में अनशन से इसकी शुरुआत कर आंदोलन को धार देते रहे। इसी दौरान 2024 के जुलाई में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिच केके पाठक से टकराहट के बाद नौकरी से हटाए गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नवंबर 2024 में हुए उप चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की और जीते भी। जबकि इस बार हुए चुनाव में जीत कर विधान परिषद का पूर्णकालिक सदस्य बनने में सफल रहे हैं।