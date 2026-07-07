कौन हैं अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी? जिन्हें बीजेपी ने बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर के सामने उतारा
पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी कायस्थ जाति से आते हैं। वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी बताए जाते हैं। उनका मुकाबला जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर समेत अन्य उम्मीदवारों से होगा।
बिहार के पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) ने अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव है। अभिषेक बांकीपुर के स्थानीय कार्यकर्ता हैं और बीजेपी प्रदेश संगठन में अलग-अलग पदों पर रह चुके हैं। उनका मुकाबला जन सुराज पार्टी के सूत्रधार एवं संस्थापक प्रशांत किशोर से होगा। इसके अलावा, महागठबंधन से भी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रत्याशी रेखा गुप्ता मैदान में हैं। बांकीपुर में उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि रिजल्ट 3 अगस्त को जारी होगा।
अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने टिकट मिलने के बाद एक चैनल से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने एक कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। यह खुशी का पल है। उन्होंने कहा कि वह बीते लगभग 26 सालों से बांकीपुर विधानसभा में काम किया है। उन्होंने उपचुनाव में कड़े मुकाबले के सवाल पर कहा कि काम बोलता है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
नितिन नवीन के करीबी हैं अभिषेक सिन्हा
बांकीपुर से बीजेपी उम्मीवार बनाए गए अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी बताए जाते हैं। नितिन नवीन बांकीपुर के ही रहने वाले हैं और इस सीट से 5 बार विधायक भी रहे। अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में बीजेपी ने अभिषेक को आगे बढ़ाया गया है।
अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी की जाति क्या है?
बीजेपी के बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा कायस्थ जाति से आते हैं। बांकीपुर में कायस्थ समुदाय के वोटरों की संख्या लगभग 14 से 15 प्रतिशत है, जो चुनाव में निर्णायक मानी जाती है। नितिन नवीन खुद इसी जाति से आते हैं।
बिहार भाजयुमो के उपाध्यक्ष हैं अभिषेक सिन्हा बंटी
अभिषेक कुमार सिन्हा अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले वह पटना महानगर के भाजयुमो अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वह पटना के मंडल मंत्री और महामंत्री भी रहे। वह पटना में भाजपा के उभरते युवा कायस्थ चेहरा हैं।
प्रशांत किशोर को टक्कर देंगे अभिषेक
जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के खुद प्रत्याशी बनने के बाद बांकीपुर का उपचुनाव रोमांचक मोड़ में आ गया है। पीके लगातार बीजेपी को उसके गढ़ में हराने के दावे कर रहे हैं। अभिषेक का चुनाव में मुकाबला पीके से होगा, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि, पीके के सामने भी बीजेपी को उसके गढ़ में हराना आसान नहीं होगा। दूसरी ओर, महागठबंधन से नितिन नवीन से चुनाव हार चुकीं आरजेडी की रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं।
बांकीपुर में वोटिंग और रिजल्ट की तारीख
बिहार विधानसभा की बांकीपुर विधासनभा सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। नामांकन का आखिरी दिन 13 जुलाई है। मतगणना 3 अगस्त को की जाएगी, इसके बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा।
बांकीपुर में उपचुनाव क्यों हो रहा है?
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद 30 मार्च 2026 को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वह बांकीपुर से विधायक थे। उनके इस्तीफे के बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई थी। नियमों के अनुसार, कोई भी सीट रिक्त होने के 6 महीने के भीतर वहां उपचुनाव कराया जाना अनिवार्य होता है।
बांकीपुर विधानसभा सीट का इतिहास
पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट राजनीतिक रूप से कई मायनों में अहम मानी जाती है। यह बीते तीन दशक से बीजेपी का गढ़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार और उनके पिता दिवंगत नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 4 बार यहां से विधायक रहे। 2008 के परिसीमन से पहले बांकीपुर सीट का नाम पटना पश्चिम था। आरजेडी यहां कभी चुनाव नहीं जीत पाई, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव (2025) में जन सुराज की प्रत्याशी वंदना कुमारी को करारी हार का सामना करना पड़ा था।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।