इंस्टा-फेसबुक रील्स का पैसा किसको जाता है, राहुल गांधी ने अंबानी का नाम लेकर मोदी को घेरा

संक्षेप: Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: नालंदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आकर फेसबुक और इंस्टाग्राम्स की रील्स से युवाओं को कमाई करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसका पैसा किसको मिलता है?

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया रील्स के जरिए युवाओं द्वारा कमाई करने वाले बयान पर पलटवार किया है। नालंदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने सवाल उठाया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स देखने से किसको पैसा जाता है। उन्होंने भारत के बड़े उद्योगपति अंबानी का नाम लेते हुए पीएम मोदी को घेरा। राहुल ने कहा कि इंस्टा-फेसबुक रील्स देखने से लोगों को पैसा नहीं मिलता, बल्कि इसका फायदा (मुकेश अंबानी की) मोबाइल नेटवर्क प्रदाता कंपनी जियो को होता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नालंदा जिले के चंडासी सरदार पटेल स्टेडियम में महागठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने मोदी सरकार के साथ-साथ उद्योगपति अंबानी एवं अडानी को भी घेरा।

राहुल ने कहा, "नरेंद्र मोदी यहां (बिहार) आकर युवाओं से कहते हैं कि बीजेपी ने मोबाइल डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील बना सकता है। पीएम कह रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स से आपका फायदा होता है। इंस्टा-फेसबुक देखने से आपकी जेब में पैसा आता है क्या? नहीं। यह पैसा जियो को जाता है, अंबानी की जेब में पैसा जाता है। मोदी ने यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम अंबानी के हवाले है।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अंबानी और अडानी जैसे लोगों की खूब मदद की है। सड़क, सीमेंट, डिफेंस, एयरपोर्ट, सोलर पावर, विंड पावर, रेलवे स्टेशन अंबानी-अदानी के हवाले कर दिए। पब्लिक सेक्टर में पहले रोजगार मिलता था, लेकिन सरकारी कंपनियां बंद दी गईं, या निजी हाथों में बेच दी गईं। बिहार का युवा रोजगार या नौकरी नहीं पा सकता है, लेकिन पूरे देश में मजदूरी कर सकता है।

राहुल ने कहा कि दो तरह के हिंदुस्तान हैं। एक हिंदुस्तान अरबपति और अंबानी अडानी का है और दूसरा आपका और हमारा है। दूसरे हिंदुस्तान में किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और गरीब सवर्ण रहते हैं।