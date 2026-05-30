सस्पेंड हुए IAS योगेश और अभिलाषा कौन हैं; ठेकेदार से सांठगांठ से यूरोप ट्रिप, महंगे गिफ्ट लिए?

बिहार कैडर के दो आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। ठेकेदार रिशु श्री से इनकी सांठगांठ के आरोप लगे हैं।

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें IAS योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा शामिल हैं। दोनों पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और ठेकेदारों से सांठगांठ कर सरकारी टेंडर में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। यह कार्रवाई नामी ठेकेदार रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद की गई है। आरोप हैं कि दोनों अधिकारियों ने रिशु श्री से अवैध वित्तीय लाभ लिए। उसके पैसों से देश-विदेश घूमे और महंगे गिफ्ट तक लिए।

सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को दोनों अधिकारियों के निलंबन की अधिसूचना जारी की। उन्हें निलंबन अवधि में मुख्यालय में रहने को कहा गया है। योगेश कुमार सागर 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वहीं, अभिलाषा कुमारी शर्मा 2014 बैच की आईएएस अफसर हैं। वह अभी जीविका परियोजना की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्यरत थीं।

आईएएस योगेश कुमार सागर मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। उन्होंने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई की और डॉक्टर बने। इसके बाद यूपीएससी क्रैक कर सिविल सेवा में आ गए। समाज कल्याण विभाग से पहले वह बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बुडको) के एमडी भी रहे।

रिपोर्ट्स के अनुसार, योगेश कुमार ने साल 2024 में अपने परिवार और रिश्तेदारों को विदेश घुमाने ले गए थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया समेत अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की थी। इसमें लाखों रुपये का खर्च हुआ था। कहा जाता है कि इस ट्रिप का खर्च योगेश ने नहीं बल्कि ठेकेदार रिशु श्री ने उठाया था। इसी के बाद आईएएस अधिकारी जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए थे। उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिकंजा कस चुका है।

वहीं, आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा बिहार के ही नवादा जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा पास कर सिविल सेवा अधिकारी बनीं। शुरुआत में उन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न जिम्मेदारी संभाली। फिर 2016 में उनकी पोस्टिंग अपने गृह राज्य बिहार में हो गई। बिहार सरकार में अभिलाषा कुमारी अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर रहीं। जीविका की सीईओ बनने से पहले उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया।

ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े टेंडर घोटाला मामले में अभिलाषा भी जांच एजेंसियों की रडार पर चल रही थीं। ईडी ने उनके खिलाफ भी शिकंजा कस रखा है। आरोप है कि उन्होंने अपने घर की छत पर बागवानी और सौंदर्यीकरण में लगभग 9 लाख रुपये खर्च किए थे। कहा जाता है कि इसका भुगतान रिशु श्री द्वारा किया गया था। इसके अलावा महिला आईएएस अधिकारी ने अपने और रिश्तेदारों के लिए आईफोन जैसे महंगे उपहार भी ठेकेदार से लिए।

एसवीयू ने 27 मई को ठेकेदार रिशु श्री के आवास पर छापेमारी की थी। उसमें बड़ी मात्रा में सोना, चांदी के गहने, डायमंड ज्वेलरी, लाखों रुपये कैश और कई संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी को उससे पूछताछ में दोनों आईएएस अधिकारियों से सांठगांठ के भी पुख्ता सबूत मिले, उसी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया।