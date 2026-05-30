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सस्पेंड हुए IAS योगेश और अभिलाषा कौन हैं; ठेकेदार से सांठगांठ से यूरोप ट्रिप, महंगे गिफ्ट लिए?

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार कैडर के दो आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। ठेकेदार रिशु श्री से इनकी सांठगांठ के आरोप लगे हैं। 

सस्पेंड हुए IAS योगेश और अभिलाषा कौन हैं; ठेकेदार से सांठगांठ से यूरोप ट्रिप, महंगे गिफ्ट लिए?

बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें IAS योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा शामिल हैं। दोनों पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और ठेकेदारों से सांठगांठ कर सरकारी टेंडर में हेराफेरी के आरोप लगे हैं। यह कार्रवाई नामी ठेकेदार रिशु श्री की गिरफ्तारी के बाद की गई है। आरोप हैं कि दोनों अधिकारियों ने रिशु श्री से अवैध वित्तीय लाभ लिए। उसके पैसों से देश-विदेश घूमे और महंगे गिफ्ट तक लिए।

सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को दोनों अधिकारियों के निलंबन की अधिसूचना जारी की। उन्हें निलंबन अवधि में मुख्यालय में रहने को कहा गया है। योगेश कुमार सागर 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वहीं, अभिलाषा कुमारी शर्मा 2014 बैच की आईएएस अफसर हैं। वह अभी जीविका परियोजना की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्यरत थीं।

आईएएस योगेश कुमार सागर मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। उन्होंने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई की और डॉक्टर बने। इसके बाद यूपीएससी क्रैक कर सिविल सेवा में आ गए। समाज कल्याण विभाग से पहले वह बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बुडको) के एमडी भी रहे।

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रिपोर्ट्स के अनुसार, योगेश कुमार ने साल 2024 में अपने परिवार और रिश्तेदारों को विदेश घुमाने ले गए थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया समेत अन्य यूरोपीय देशों की यात्रा की थी। इसमें लाखों रुपये का खर्च हुआ था। कहा जाता है कि इस ट्रिप का खर्च योगेश ने नहीं बल्कि ठेकेदार रिशु श्री ने उठाया था। इसी के बाद आईएएस अधिकारी जांच एजेंसियों की रडार पर आ गए थे। उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिकंजा कस चुका है।

वहीं, आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा बिहार के ही नवादा जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा पास कर सिविल सेवा अधिकारी बनीं। शुरुआत में उन्होंने केंद्र सरकार में विभिन्न जिम्मेदारी संभाली। फिर 2016 में उनकी पोस्टिंग अपने गृह राज्य बिहार में हो गई। बिहार सरकार में अभिलाषा कुमारी अलग-अलग प्रशासनिक पदों पर रहीं। जीविका की सीईओ बनने से पहले उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया।

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ठेकेदार रिशु श्री से जुड़े टेंडर घोटाला मामले में अभिलाषा भी जांच एजेंसियों की रडार पर चल रही थीं। ईडी ने उनके खिलाफ भी शिकंजा कस रखा है। आरोप है कि उन्होंने अपने घर की छत पर बागवानी और सौंदर्यीकरण में लगभग 9 लाख रुपये खर्च किए थे। कहा जाता है कि इसका भुगतान रिशु श्री द्वारा किया गया था। इसके अलावा महिला आईएएस अधिकारी ने अपने और रिश्तेदारों के लिए आईफोन जैसे महंगे उपहार भी ठेकेदार से लिए।

एसवीयू ने 27 मई को ठेकेदार रिशु श्री के आवास पर छापेमारी की थी। उसमें बड़ी मात्रा में सोना, चांदी के गहने, डायमंड ज्वेलरी, लाखों रुपये कैश और कई संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी को उससे पूछताछ में दोनों आईएएस अधिकारियों से सांठगांठ के भी पुख्ता सबूत मिले, उसी के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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