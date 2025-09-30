लोजपा-आर का कौन सा सांसद लड़ेगा विधानसभा चुनाव; चर्चा में अरुण भारती, चिराग पासवान क्या बोले?

चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि अभी यह तय नहीं है, कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पार्टी तय करेगी तो संभव है कि वो या कोई अन्य सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।

बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी चिराग पासवान की लोजपा-आर का कौन सा सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ये अभी भी सवाल बना हुआ है। हालांकि बीते कई दिनों से पार्टी नेता और कार्यकर्ता चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस रेस में जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती का भी नाम चल रहा है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। आपको बात दें चिराग की पार्टी लोजपा (आर) का बिहार में कोई भी विधायक नहीं है। पार्टी के 5 सांसद हैं।

जिसमें हाजीपुर से खुद चिराग पासवान, जमुई से अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और वैशाली से वीणा देवी है। वहीं मंगलवार को मीडिया से बातचीत में एक सवाल के जवाब में चिराग ने कहा कि अभी यह तय नहीं है, कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पार्टी तय करेगी तो संभव है कि वह या कोई अन्य सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।

वहीं एक बार फिर चिराग ने दोहराया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उनके ही नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगा और पूर्ण बहुमत के साथ वापसी होगी। लोजपा-आर के अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है और हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के पर भी चिराग ने प्रतिक्रिया दी।