Which LJP R MP will contest the assembly elections Arun Bharti in discussion what did Chirag Paswan say लोजपा-आर का कौन सा सांसद लड़ेगा विधानसभा चुनाव; चर्चा में अरुण भारती, चिराग पासवान क्या बोले?, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsWhich LJP R MP will contest the assembly elections Arun Bharti in discussion what did Chirag Paswan say

लोजपा-आर का कौन सा सांसद लड़ेगा विधानसभा चुनाव; चर्चा में अरुण भारती, चिराग पासवान क्या बोले?

चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस सवाल के जवाब में उन्होने कहा कि अभी यह तय नहीं है, कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पार्टी तय करेगी तो संभव है कि वो या कोई अन्य सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 30 Sep 2025 07:37 PM
share Share
Follow Us on
लोजपा-आर का कौन सा सांसद लड़ेगा विधानसभा चुनाव; चर्चा में अरुण भारती, चिराग पासवान क्या बोले?

बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी चिराग पासवान की लोजपा-आर का कौन सा सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेगा। ये अभी भी सवाल बना हुआ है। हालांकि बीते कई दिनों से पार्टी नेता और कार्यकर्ता चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस रेस में जमुई से सांसद और चिराग के जीजा अरुण भारती का भी नाम चल रहा है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। आपको बात दें चिराग की पार्टी लोजपा (आर) का बिहार में कोई भी विधायक नहीं है। पार्टी के 5 सांसद हैं।

जिसमें हाजीपुर से खुद चिराग पासवान, जमुई से अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और वैशाली से वीणा देवी है। वहीं मंगलवार को मीडिया से बातचीत में एक सवाल के जवाब में चिराग ने कहा कि अभी यह तय नहीं है, कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पार्टी तय करेगी तो संभव है कि वह या कोई अन्य सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:अरुण भारती लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव! बहनोई को Dy CM कैंडिडेट बनाएंगे चिराग?
ये भी पढ़ें:जब सब मौन रहे, तब अभिमन्यु कूदा... अरुण भारती ने महाभारत वाला पोस्ट कर किसे घेरा
ये भी पढ़ें:शाहाबाद में संकल्प के बाद चिराग की एलजेपी की पटना में अहम बैठक, 5 प्रस्ताव पास
ये भी पढ़ें:अमित शाह से मिले, फिर नड्डा से मुलाकात; पवन सिंह की बीजेपी में घर वापसी

वहीं एक बार फिर चिराग ने दोहराया कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उनके ही नेतृत्व में एनडीए विधानसभा चुनाव लड़ेगा और पूर्ण बहुमत के साथ वापसी होगी। लोजपा-आर के अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है और हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के पर भी चिराग ने प्रतिक्रिया दी।

उन्होने कहा कि पिछली बार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से एनडीए के अंदर एक स्वाभाविक चिंता थी, उनके चुनाव लड़ने से उपेंद्र कुशवाहा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। आज दोनों की मुलाकात से उनके बीच के मतभेद खत्म होंगे और यह एनडीए के लिए सुखद होगा। आपको बता दें पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी।