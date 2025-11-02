Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsWhere police kept Anant Singh arrested late last night in Mokama How last night spent
Anant Singh Arrest: अनंत सिंह को पुलिस ने कहां रखा है? देर रात मोकामा से गिरफ्तार, कैसे बीती रात

संक्षेप: अनंत सिंह को मोकामा के बेढ़ना स्थित मार्केट से गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना पुलिस लाइन लाया गया। फिलहाल उन्हें एसएसपी कार्यालय परिसर स्थित रंगदारी सेल में रखा गया है।

Sun, 2 Nov 2025 10:17 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Anant Singh Arrest: बिहार विधानसभा चुनाव पर एक हत्याकांड से मतदान से पहले खून के धब्बे लग गए। मोकामा में जन सुराज प्रत्याशी पीयूष के समर्थक और पुराने दबंग दुलारचंद यादव की हत्या कर दी है। चुनाव आयोग की सख्ती के बाद प्रशासन ने कांड के मुख्य आरोपी नीतीश कुमार की जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह को उनके घर से गिफ्तार कर लिया। मोकामा के बेढ़ना स्थित मार्केट से गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना पुलिस लाइन लाया गया। माना जा रहा है कि चुनाव बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है।

आज पुलिस अनंत सिंह को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पटना एसएसपी कार्यालय परिसर में स्थित अति सुरक्षित स्पेशल सेल में रखा गया है जिसे रंगदारी से या पिठवास थाना भी कहा जाता है। सेल की व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है। रंगदारी सेल के सारे पर्दे बंद कर दिए हैं और चारों ओर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने अनंत सिंह के साथ उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम उर्फ दिमागी को भी पकड़ा है।

पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार तय होगा कि उन्हें कहां रखा जाए। हालांकि माना जा रहा है कि उन्हें बेऊर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि मोकामा में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की पूरी व्यवस्था की जा रही है।

आज रविवार होने के कारण कोर्ट बंद है। ऐसे में मजिस्ट्रेट के आवास पर उनकी पेशी संभव है। आज पटना में शाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। इसे देखते हुए फर्स्ट हाफ में ही अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

कल शनिवार को दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पहली बार अनंत सिंह चुनाव प्रचार में निकले। उनके जुलूस का वीडियो वायरल होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हत्याकांड का आरोपी कैसे थाने के पास आकर चुनाव प्रचार कर रहा है। शाम तक पांच अधिकारियों पर चुनाव आयोग का डंडा चला। देर रात अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। खुद पटना एसएसपी अनंत सिंह के ठिकाने पर दल बल के साथ पहुंच गए।

इधर गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह के सोशल मीडिया हैंडल पर सत्यमेव जयते का पोस्ट किया गया। कहा गया कि अब मोकामा की जनता ही चुनाव लड़ेगी। उनकी पत्नी और निवर्तमान विधायक नीलम देवी के चुनाव कमान थामने की संभावना है।

पटना डीएम ने बताया कि इस मामले में रात भर छापेमारी चली है। कुल 80 लोगों को अबतक गिरफ्तार किया गया है। इलाके में पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है।

