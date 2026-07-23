कहां हैं तेजस्वी? विजय सिन्हा के सवाल पर RJD विधायक ने सदन को बताया, जीवेश मिश्रा ने चुटकी ले ली

विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाया। जवाब में राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने बताया कि वे दिल्ली में बीमार पिता का इलाज करवा रहे हैं।

बिहार विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन की कार्यवाही से दूर हैं। चौथे दिन गुरुवार को भी उन्हें सदन में नहीं देखा गया तो सवाल उठ गया। पहले से चर्चा है कि तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं। लेकिन, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के सवाल पर राजद के विधायक कुमार सर्वजीत ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। यह मामला नीतीश कुमार के पुत्र और सम्राट कैबिनेट के मंत्री निशांत कुमार को राजद की ओर से अनुपस्थित बताने पर उठा।

सदन में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाया। उन्होंने आसन से पूछा कि जिन्हें हमलोग विपक्ष का नेता मानते हैं वह आखिर हैं कहां? सदन में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता की भूमिका जिम्मेदारी वाली होती है। सदन जानना चाहता है कि वे कहां हैं? इसपर कुमार सर्वजीत ने निशांत कुमार की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि निशांत विधानपरिषद में हैं। लेकिन कुमार सर्वजीत जी बताएं कि तेजस्वी यादव कहां हैं? आज सदन का चौथा दिन है, कल अंतिम दिन है। वे कहां हैं? सुरक्षित हैं? देश में हैं या विदेश में हैं? यह बताना चाहिए। यह सदन के सभी सदस्यों को जानने का हक है।

इसके बाद स्पीकर ने राजद विधायक से कहा कि सदन की भावना है कि नेता प्रतिपक्ष के बार में जानें तो बता दीजिए कि वे कहां हैं। उसके बाद सर्वजीत कुमार ने कहा कि देश भर के लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सु्प्रीमो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष अपने पिता का इलाज करवा रहे हैं।