CM नीतीश को धमकी देने वाला पाकिस्तानी डॉन कहां छिपा है? पटना पुलिस ने फेसबुक-इंस्टा को भेजा ई-मेल

संक्षेप: हिजाब विवाद में सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश को धमकी देने वाले पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की लोकेशन पता करने में पटना पुलिस जुट गई है। जिसके लिए पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी ई-मेल भेजकर जानकारी भी मांगी है।

पटना पुलिस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक मिनट का वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने वाले पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का वर्तमान लोकेशन पता करने में जुट गई है। इसकी छानबीन की जा रही है कि शहजाद कहां है और सोशल मीडिया पर उसकी गतिविधियां किस तरह की है। इस बाबत पटना पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी ई-मेल भेजकर जानकारी भी मांगी है।

इस सिलसिले में साइबर थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। पटना पुलिस ने फेसबुक से जानकारी मांगी है कि गैंगस्टर ने पाकिस्तान के किस शहर से वीडियो बनाया है। वैसे तो उसने एक कार में बैठकर वीडियो बनाया है, लेकिन वह कौन सा इलाका है, इसके बारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।