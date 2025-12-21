Hindustan Hindi News
CM नीतीश को धमकी देने वाला पाकिस्तानी डॉन कहां छिपा है? पटना पुलिस ने फेसबुक-इंस्टा को भेजा ई-मेल

हिजाब विवाद में सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश को धमकी देने वाले पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की लोकेशन पता करने में पटना पुलिस जुट गई है। जिसके लिए पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी ई-मेल भेजकर जानकारी भी मांगी है।

Dec 21, 2025 10:45 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
पटना पुलिस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक मिनट का वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने वाले पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का वर्तमान लोकेशन पता करने में जुट गई है। इसकी छानबीन की जा रही है कि शहजाद कहां है और सोशल मीडिया पर उसकी गतिविधियां किस तरह की है। इस बाबत पटना पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी ई-मेल भेजकर जानकारी भी मांगी है।

इस सिलसिले में साइबर थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। पटना पुलिस ने फेसबुक से जानकारी मांगी है कि गैंगस्टर ने पाकिस्तान के किस शहर से वीडियो बनाया है। वैसे तो उसने एक कार में बैठकर वीडियो बनाया है, लेकिन वह कौन सा इलाका है, इसके बारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

फेसबुक और इंस्टाग्राम की ओर से जवाब आने के बाद पटना पुलिस इस दिशा में कार्रवाई करेगी। मामले की छानबीन पटना के आईजी जितेंद्र राणा की देखरेख में की जा रही है। आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि जैसे ही इन कंपनियों से जवाब आता है, उसके बाद इस दिशा में कार्रवाई शुरू की जाएगी। जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला गंभीर है इसीलिए इसकी गंभीरता से छानबीन हो रही है।

