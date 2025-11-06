Hindustan Hindi News
जहां गरजती थीं बंदूकें, वहां बरसे वोट; नक्सल प्रभावित मीनापुर और पारू में बंपर वोटिंग

संक्षेप: बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है। मुजफ्फरपुर के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी बंपर वोटिंग हुई। 64.73 प्रतिशत वोटों के साथ मीनापुर जिले की सभी 11 सीटों पर सबसे आगे है। वहीं दूसरे नंबर पर वोटिंग के मामले में पारू रहा। जहां 63.73 प्रतिशत वोट पड़े हैं।

Thu, 6 Nov 2025 10:54 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। सबसे ज्यादा 70.96% वोटिंग मुजफ्फरपुर में हुई। पिछले विधानसभा चुनावों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंदूकें गरजा करती थीं, लेकिन आज माहौल और नजर सब कुछ बदला-बदला सा था। सबसे बड़ी बात है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वोटो की मानों बरसात हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है।

64.73 प्रतिशत वोटों के साथ मीनापुर विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिला की सभी 11 सीटों पर सबसे आगे है। वहीं दूसरे नंबर पर वोटिंग के मामले में भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र पारू रहा। पारु में 63.73 प्रतिशत वोट पड़े हैं। बरूराज में भी 62.01% वोटिंग हुई है। साहिबगंज में 56.01% वोट पड़े हैं। औराई में भी 6 घंटे में तकरीबन 59% वोट पड़े हैं।

इलाके के लोग बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनावों तक जिले के इन विधानसभा क्षेत्रों में नक्सलियों का खौफ इस कदर था, कि वहां शांतिपूर्ण चुनाव बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र की लौ अब हर कोने में जल रही है। 2020 खत्म होते-होते सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया है। परिस्थितियां बदलीं तो संगीनों के साए में होने वाले चुनाव वाले क्षेत्रों में भी लोकतंत्र की जय है। 2020 की चुनाव की बात करें तो 664 मतदान केन्द्रों को नक्सल प्रभावित केन्द्र घोषित किया गया था।

अकेले साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 181 मतदान केन्द्र नक्सल प्रभावित थे। साहेबगंज, पारू और मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान की अवधि इसीलिए घटा दी गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अनुसार, इस बार एक भी मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित नहीं घोषित हैं। हालांकि, उन मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम जरूर किए गए हैं।