जहां गरजती थीं बंदूकें, वहां बरसे वोट; नक्सल प्रभावित मीनापुर और पारू में बंपर वोटिंग

बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। सबसे ज्यादा 70.96% वोटिंग मुजफ्फरपुर में हुई। पिछले विधानसभा चुनावों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंदूकें गरजा करती थीं, लेकिन आज माहौल और नजर सब कुछ बदला-बदला सा था। सबसे बड़ी बात है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वोटो की मानों बरसात हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है।

64.73 प्रतिशत वोटों के साथ मीनापुर विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर जिला की सभी 11 सीटों पर सबसे आगे है। वहीं दूसरे नंबर पर वोटिंग के मामले में भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र पारू रहा। पारु में 63.73 प्रतिशत वोट पड़े हैं। बरूराज में भी 62.01% वोटिंग हुई है। साहिबगंज में 56.01% वोट पड़े हैं। औराई में भी 6 घंटे में तकरीबन 59% वोट पड़े हैं।

इलाके के लोग बताते हैं कि पिछले विधानसभा चुनावों तक जिले के इन विधानसभा क्षेत्रों में नक्सलियों का खौफ इस कदर था, कि वहां शांतिपूर्ण चुनाव बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र की लौ अब हर कोने में जल रही है। 2020 खत्म होते-होते सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया है। परिस्थितियां बदलीं तो संगीनों के साए में होने वाले चुनाव वाले क्षेत्रों में भी लोकतंत्र की जय है। 2020 की चुनाव की बात करें तो 664 मतदान केन्द्रों को नक्सल प्रभावित केन्द्र घोषित किया गया था।