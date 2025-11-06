Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कहां करें, साढ़े चार लाख जवान हैं तैनात
बिहार चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कहां करें, साढ़े चार लाख जवान हैं तैनात

Thu, 6 Nov 2025 AM
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच है। मतदान केंद्र से लेकर नदी और टाल क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।केंद्रीय सुरक्षा बल (सीएपीएफ) की 1500 कंपनियों ने चिह्नित जिलों और इलाकों में मोर्चा संभाल लिया है। इनके अलावा एसटीएफ, जिला पुलिस, 20 हजार प्रशिक्षु सिपाही, होमगार्ड जवान समेत 4.5 लाख पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

डीजीपी विनय कुमार ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि विधानसभा चुनाव में हिंसा, उपद्रव या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसी किसी घटना में प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी होगी। चुनाव बाद उच्च प्राथमिकता के आधार पर इन केसों का स्पीडी ट्रायल कर उनको सजा दिलाई जाएगी। मतदान की पूर्व संध्या पर आम लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील करते हुए डीजीपी ने उक्त बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि चुनाव बाद ऐसे आरोपितों की संपत्ति जब्ती का भी अभियान चलेगा। डीजीपी ने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी की कोई भी सूचना जिला और पुलिस नियंत्रण कक्ष, स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के नंबर, चुनाव आयोग के नंबर और डायल 112 पर दी जा सकेगी। चुनाव आयोग के सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी वायरलेस से जोड़ा गया है। जिलों से समन्वय को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय में डीजीपी कंट्रोल रूम लगातार कार्यरत रहेगा।

इन माध्यमों से करें शिकायत

बिहार चुनाव कंट्रोल रूम

0612-2824001

0612-2215611

ईमेल

ceo_bihar@eci.gov.in

ceobihar@gmail.com

अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सील

बिहार पुलिस के मुताबिक बिहार से सटे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। बिहार से नेपाल की करीब 730 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जबकि यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 20 जिलों की अंतरराज्यीय सीमाएं लगती हैं। हालांकि पहले चरण में सिर्फ उत्तर प्रदेश से सटे पांच जिले गोपालगंज, सारण, सीवान, भोजपुर और बक्सर में ही चुनाव हैं।

इसको देखते हुए बिहार के इन जिलों के साथ ही यूपी के सटे जिले कुशीनगर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर में भी मिरर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों के माध्यम से नकद, शराब, मादक पदार्थ आदि के आवागमन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पड़ोसी देश और राज्यों से समन्वय को लेकर चुनाव आयोग, मुख्य सचिव के साथ ही डीजीपी के स्तर पर कई बैठकें हुई हैं। डीजीपी ने बताया कि नेपाल से सटी सीमाओं पर एसएसबी और बिहार पुलिस लगातार संयुक्त पेट्रोलिंग कर रही है।

